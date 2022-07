Peste 300 de copii la atelierul de pictură organizat de toboşarul Cetăţii, la Festivalul Sighişoara Medievală

"Aşa cum au vrut saşii ca totul să fie colorat aici, în Cetate, aşa trebuie să se întâmple în toată ţara, în toată lumea. Să fim desen, să fim culoare, să fim pozitivi, să mergem înainte. Aceasta este adevărata valoare, asta trebuie să facem pentru a fi fericiţi, să ne bucurăm de fiecare moment, de fiecare culoare. Mulţi mă întreabă cum am reuşit să capacitez atâţia copii să participe şi să le explic că sunt profesor de arte vizuale. La această poveste a picturii din Piaţa Răţuştelor am provocat copiii să picteze, iar aceştia au răspuns pozitiv, fiindcă toată lumea îl cunoaşte pe toboşarul cetăţii şi se încrede în el. Asociaţia Artiştilor Plastici Castrum Sex din Sighişoara a propus organizatorilor festivalului să facem expoziţia de pictură de pe Culoarul Bătrânelor Doamne şi s-a acceptat. Acolo au văzut copiii cele 54 de picturi ale artiştilor din Sighişoara, Târgu Mureş şi Cluj-Napoca, fapt ce le-a stârnit curiozitatea. Iar aici, la atelierul de pictură, fiecare şi-a lăsat liberă creativitatea prin tehnica acuarelei", a declarat, pentru AGERPRES, Dorin Stanciu.Profesorul-toboşar a spus că a remarcat câţiva copii extrem de talentaţi, pe Patricia din judeţul Cluj, în vârstă de 10 ani, şi pe Alex din Braşov, de 9 ani, ambii având o viziune aparte asupra cromaticii.De asemenea, Dorin Stanciu a fost impresionat de o fetiţă, Ioana Maria, de 5 ani, care a realizat un curcubeu, aliniind perfect culorile."A simţit perfect culorile şi e foarte interesant fiindcă e foarte micuţă. Fiecare copil şi-a simţit sufletul aici, a fost creativ, a transpus elementele din natură într-un limbaj plastic, ei nu au temeri şi creează aşa cum simt. Am avut acest atelier de pictură de trei ori pe zi, în fiecare zi a festivalului şi am constatat că foarte mulţi copii şi-au dorit să picteze, au fost peste 300", a mai spus Dorin Stanciu.