Petre Daea, discurs INCREDIBIL în Parlamentul European : Cormoranii în România fac baie în piscine/ Înțeleg furtuna Brexitului, dar și pe cea a pescarului

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus, miercuri, în Parlamentul European, la Comisia pentru Pescuit, că în România cormoranii fac baie în piscine.

"A pornit o primă întrebare de la un coleg, îngăduiţi-mi să vă spun aşa, care are acelaşi nume ca şi mine - Petre.

Dar ce loc nu e plăcut în România! Bravo!

Am intrat în sală cu un succes formidabil, bravo!, extrem de important, dar atât de necesar şi atât de util pentru noi toţi.

Aveţi să ştiţi, vă spun aici, un moment deosebit de important prin prezenţa subsemnatului în acest consiliu, bravo!

A se vedea populaţia de cormorani. Cormoranii în România fac baie în piscine, nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atât. Vă mulţumesc pentru întrebări! Bravo!", a spus Petre Daea, potrivit Digi24.

Deși parlamentarii europeni i-au adresat mai multe întrebări punctuale, ministrul nu a răspuns concret, ci si-a continuat discursul in aceeasi maniera.

Una dintre întrebări s-a referit la Brexit și la soluțiile pe care le are in vedere. Daea a răspuns: "Regret, sigur, și Uniunea Europeană este mai săracă față...fără Anglia.. .este mai săracă față de Marea Britanie. Dar aceste lucruri le putem gândi, le putem judeca în interesul comun și urmărim cu interes pașii în acest domeniu astfel încât dorința de a fi împreună să se manifeste oricând și pentru aceasta suntem în stare toți să găsim soluții pentru a genera o asemenea stare de lucruri în care obiectivele comune să fie atinse cu dorința fiecărei părți și cu interesul legitim pentru fiecare domeniu".



Ministrul Agriculturii a vorbit și despre "îngrijorările pescarilor", dar și despre cormoranii care "în România trăiesc în piscine".



"Sunt o serie întreagă de restricții care vin din abordare conceptuală, a conceptului de natură protejată (...), dar sunt și momente în care îngrijorarea pescarilor este dincolo de puterea de rezistență. A se vedea populațiile de cormorani. Am discutat cu Vela, cu comisarul (n.r.comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit), a văzut România. Pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingător, i-am spus lui Vela că cormoranii în România fac baie în piscine. Atât de mulți. Nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atât. Pun în pericol un sector alternativ și un sector complementar, alternativ pentru momentele în care nu ai acces la resurse pe o perioadă de timp știind elementul de prohibiție pe care trebuie să-l păstrezi, complementar că poți găsi în interior, în apele tale, soluția de a crește anumite specii care să asigure pe de o parte locuri de muncă, pe de altă parte hrană foarte bună și iată, ca răspuns aici, o hrană sănătoasă, a se vedea interpretarea privind conceptul acesta de a păstra echilibrul și a genera progres", a mai spus ministrul Agriculturii.

"Vă spune un om care înțelege furtuna Brexitului dar înțelege și furtuna pescarului în momentul în care el se află în raport cu natura și nu găsește soluții pe care să le folosească atunci când nevoia îl împinge și situația o dictează", a mai spus ministrul.