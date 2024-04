Piedone în forță prin București. A luat la pas Sectorul 4, locul de unde a început totul/ Cere populației să iasă masiv la vot

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat la Primăria Generală a Municipiului București, a vizitat ieri Sectorul 4 al Capitalei, locul de unde spune el a început totul - el fiind anterior ales în 2 mandate ca primar al Sectorului 4.

Cu acest prilej el le-a cerut bucureștenilor să iasă masiv la vot pe 9 iunie pentru a aduce schimbarea în București:

”Am ajuns acolo unde îmi era dor…

Am pășit acolo unde, cândva, am găsit maidan și am curățat și am plantat și am sădit și am asfaltat…

Am ajuns în bucata de București pe care am iubit-o, pe care o iubesc și-am s-o iubesc viața întreagă…

Am îmbrățișat oameni pe care i-am cunoscut cândva și oameni pe care astăzi i-am cunoscut prima oară…

După mulți ani… am ajuns în Sectorul 4!

Mi-am revăzut copacii pe care, cândva, i-am sădit și i-am udat și i-am rugat să se facă mari pentru comunitate!

Mi-am revăzut străzile și aleile care au prins contur dintr-o idee, dintr-o necesitate, dintr-o… ambiție personală, poate!

Am reîntâlnit povestea care avea nevoie să existe!

Am fost în Sectorul 4! M-am întâlnit cu oamenii buni din Sectorul 4! Am discutat despre viața actuală în Sectorul 4! Și sunt fericit!

L-am întâlnit și pe Valentin!

Să fii sănătos, copil bun!

Îți mulțumesc!

Bunul Dumnezeu să te aibă mereu în paza SA!

Ne vom reîntâlni!

A fost zi plină! Ca multe, multe altele din viața mea de primar!

Nu am necunoscute la orizont! Doar cartiere dragi, prin care îmi doresc să merg la pas și să le spun cetățenilor, care vor să mă asculte, CĂ NU O SĂ-I DEZAMĂGESC!

Că… SUNT ȘI VOI RĂMÂNE ACELAȘI OM BUN, PREZENT MEREU PRINTRE OAMENI ȘI MEREU ÎN SLUJBA OAMENILOR!

Sunt mereu transparent ca primar, așa cum mulți dintre voi știți! Tocmai de aceea, astăzi. am vrut să se filmeze live întreaga activitate a echipei mele pe teren!

Am mereu lângă mine peste o sută de tineri inimoși, care îmi dau energie să rezist, să fiu încrezător, să merg mai departe!

Am mereu lângă mine peste o sută de povesti de viață, care îmi dovedesc că Bucureștiul merită dragoste, respect și încredere!

Am lângă mine, mereu, trei generații de bucureșteni! Toți… îndrăgostiți de acest oraș și de povestea lui minunată!

9 NE PASĂ DE BUCUREȘTI!

9 NE PASĂ DE COMUNITATE!

Dacă și TU iubești Bucureștiul,

IEȘI LA VOT PE 9 IUNIE!

Votează pentru BUCUREȘTI!

Votează pentru TINE!

Cu respect pentru cetățeni, primarul Piedone, ”, acris primarul pe pagina sa de Facebook.