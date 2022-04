Piedone, la ieșirea de la DNA: 'Mi-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect. Denunțătorul este Daniel Florea'

Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a povestit vineri cum a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni. „La sediul DNA mi-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect”, a spus Piedone, care a adăugat că Daniel Florea a fost denunțătorul în acest dosar.

„Am urcat în avion, avionul a stat 15 minute după care a golit tot avionul că este o alertă cu bombă. Am făcut un control la controlul de rutină și am așteptat să fim din nou urcați în autobuz. Înainte să mă urc în autobuz, a venit un polițist și m-a întrebat dacă vreau să-l urmez. Am ajuns la sediul Poliției de Frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni și mi s-a adus la cunoștință că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021. M-am urcat în mașină și am venit la sediul DNA. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, cauza dosarului”, a spus Piedone, care a adăugat că nu a dat astăzi nicio declarație.

„Denunțătorul este dl fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea. Se pare că s-a denunțat singur în acest dosar. S-a deranjat foarte tare când am scos foarte multe nereguli din Sectorul 5”, a mai spus Piedone.