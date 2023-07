Piedone, revoltat de ce a găsit la un centru pentru minori: L-a demis direct pe șeful Cireșarii II pentru că o fată de doar 15 ani este însărcinată

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a vizitat vineri Centrul de primire în regim de urgență „Cireșarii II”, gestionat chiar de primărie. În urma vizitei, șeful centrului a fost demis. Una dintre beneficiarele centrului, o fată de doar 15 ani, este însărcinată.

„O copilă de 15 ani însărcinată = un șef demis. Sunt furios pe funcționarii care nu-și fac treaba!

La Centrul de primire în regim de urgență “Cireșarii II”, loc unde NOI, PRIMĂRIA, ne angajăm să îngrijim, să protejăm, să educăm minori care au mare nevoie de NOI... am găsit O COPILĂ

DE 15 ANI... ÎNSĂRCINATĂ. Da, da... ÎNSĂRCINATĂ!!!

Consider că această fetiță care va deveni mamă în curând... trebuia protejată, educată! CONSIDER că minora însărcinată trebuia să fie deja transferată într-un CENTRU MATERNAL.

Tu, șef al centrului acesta, de ce ții copila însărcinată sub același acoperiș cu minori de câțiva ani? Ca exemplu de normalitate? Vrei sa le arați că este bine să naști un copil la 15 ani???

GREȘIT, în opinia mea! Din această cauză, AM DEMIS, pe loc, șeful acestui centru pentru minori!

Și voi continua verificările în toate locațiile aflate în subordinea DGASPC Sector 5.

Este drept că legea în vigoare nu prea protejează copiii din centrele statului. Le permite să plece când vor, le permite să revină când vor... Neînsoțiți, nesupravegheați!

Și nu este bine, nu este corect! Pentru că dacă pățesc ceva, dacă fac vreo prostie mare în afara centrului... legea dă vina pe NOI, PRIMĂRIA.

M-a dezgustat și peisajul întâlnit într-un centru particular de îngrijire persoane vârstnice, de pe Pieptănari!

L-am vizitat datorită unui cetățean care mi-a reclamat că administrația respectivului centru are prea puțin personal în raport cu numarul mare de bunici pe care-i are în grijă. Și... bine am făcut!

Reclamația... s-a dovedit corectă! Am constatat că personalul era, într-adevăr, insuficient! Vreo 7-8 angajați, cu tot cu bucătar, pentru... 53 de bunici.

În plus, am aflat că doar DOI angajați supraveghează bunicii pe timpul nopții. Mi s-a transmis că personalul este ajutat de voluntari!

Asta este bine, tot respectul meu pentru cetățenii care fac voluntariat! Dar... voluntarii ajung când au timp și... nu stau noaptea, din cât ma pricep!

Nu mi-a plăcut nici mirosul de urină care persistă în incinta! Nu mi-a plăcut nici aglomerația de bagaje și alte produse din unele camere! N-am dreptul să iau nicio măsura!

Am însă dreptul să constat și să sesizez instituțiile abilitate! Am sesizat Prefectura Capitalei! Continuăm munca, în stilul Piedone! Continuăm să facem imposibilul... posibil!”, scrie primarul Piedone pe Facebook.