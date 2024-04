Piedone: Sunt susținut și de penticostalii din București

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat că a primit și sprijinul creștinilor penticostali din București pentru funcția de primar general al Capitalei. El susține că a fost încredințat de acest lucru chiar de președintele Comunității Penticostale București, pastorul Costel Grămadă:

”Sunt botezat în numele lui Hristos, creștin ortodox și mândru de familia mea, de credința mea!

Sunt OM și am prieteni care mă simpatizează sau mă apreciază sau mă iubesc… ca OM!

Am 164 de perechi de fini și tot de atâtea ori sunt naș de botez și naș de cununie!

Așa e viața la noi, românii! Iubim, ne căsătorim, ne încuscrim, ne împrietenim și devenim părinți spirituali pentru amici și prieteni, în numele lui Hristos și-a sfintei noastre mame, Fecioara Maria!

Sunt OM și sunt primar ales de OAMENI!

Sunt adeptul libertății de exprimare! (Niciodată nu am fost în tribunal cu ziariștii, niciodată nu voi ajunge în tribunal cu ziariștii! )

Sunt adeptul libertății religioase! Am prieteni musulmani, am prieteni catolici, am prieteni penticostali, am prieteni creștini de rit vechi, am prieteni luterani, am prieteni care împărtășesc credința și religia în care cred cu justa lor conștiință!

Astăzi, președintele Cultului Penticostal București, pastorul Constantin Grămadă, m-a vizitat și mi-a mărturisit ca mă susține pentru funcția de Primar General al Capitalei!

Prietenul meu pastor mi-a transmis că familia Domniei Sale, împreună cu Comunitatea Cultului Penticostal București, mi se alătură în misiunea mea de a face Bucurestiul modern, curat, aerisit, civilizat și sigur pentru nepoții noștri, pentru copiii noștri, pentru toți cetățenii săi, indiferent de etnie sau de religie!

Vă mulțumesc pentru încredere, oameni buni!

Voi munci și nu vă voi dezamăgi!

FIȚI BINECUVÂNTAȚI!

Cu respect, primarul Piedone