Piraţii somalezi au primit 5 milioane de dolari ca să elibereze o navă

Piraţii somalezi au eliberat duminică dimineaţa devreme o navă sechestrată, MV Abdullah, şi echipajul său format din 23 de persoane, după ce a fost plătită o răscumpărare de 5 milioane de dolari, potrivit a doi dintre piraţi, relatează Reuters.

"Banii ne-au fost aduşi în urmă cu două nopţi, ca de obicei. Am verificat dacă banii erau falşi sau nu. Apoi am împărţit banii oe grupuri şi am plecat, evitând forţele guvernamentale", a declarat Abdirashiid Yusuf, unul dintre piraţi, pentru Reuters.

El a adăugat că nava a fost eliberată cu tot cu echipaj, scrie news.ro.

Oficialii guvernului somalez nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

MV Abdullah, un vrachier sub pavilion Bangladesh - un tip de navă comercială folosită pentru a transporta cantităţi mari de marfă - a fost deturnat în martie, în timp ce se îndrepta din Mozambic spre Emiratele Arabe Unite. Deturnarea a avut loc la aproximativ 600 de mile nautice la est de capitala Somaliei, Mogadiscio.

Piraţii somalezi au provocat haos în apele din largul coastei lungi a ţării din 2008 până în 2018. Ei au fost inactivi până la sfârşitul anului trecut, când activitatea piraţilor a început să se intensifice din nou.

Surse maritime spun că piraţii ar putea fi încurajaţi de o relaxare a securităţii sau ar putea profita de haosul provocat de atacurile asupra transportului maritim din partea grupării Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, în timp ce în Gaza războiul dintre Israel şi grupul militant palestinian Hamas face ravagii.