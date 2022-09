Planurile Muzeului 'Ivan Patzaichin' de la Mila 23, prezentate public - Ivona Patzaichin-Rusu:Tata a iubit acest loc

Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23 urmează să semneze contractul de finanţare pentru construirea în satul Mila 23 a muzeului dedicat multiplului campion olimpic, după ce zilele trecute a primit adresa prin care se confirmă că proiectul a fost declarat eligibil, a anunţat vicepreşedintele asociaţiei, Teodor Frolu, potrivit Agerpres.

Declaraţiile sale au fost făcute în timpul unei festivităţi prilejuite de primirea în sat a caravanei 'Apele unite ale României' şi de vernisajul expoziţiei "Oamenii Deltei", de Dragoş Lumpan.Finanţarea va fi acordată prin Grupul de acţiune locală pentru pescărie durabilă în Delta Dunării, din sumele neconsumate până în momentul de faţă, bugetul estimativ al proiectului care a fost iniţiat încă de acum trei ani fiind de 600.000 de euro."Ultimul aviz a fost primit înainte cu o zi ca tata să moară, de aceea pentru mine acest proiect are o semnificaţie aparte. Mă bucur din tot sufletul că suntem acum aici şi suntem atât de mulţi. Sper ca anul viitor să fim la fel de mulţi şi să tăiem panglica. Cu siguranţă şi tata va fi alături de noi, pentru că a iubit acest loc", a declarat, joi seara, Ivona Patzaichin-Rusu, preşedinta Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23.



Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRES

La rândul său, vicepreşedintele asociaţiei, Teodor Frolu, a afirmat că muzeul va avea două componente, una dedicată memoriei lui Ivan Patzaichin şi una comunităţii.



"Muzeul efectiv este un turn de observaţie în care ai şansa să parcurgi cele patru perioade esenţiale din viaţa lui Ivan. Pleci din viaţa lui de sătean, treci în cea de sportiv, apoi în cea de antrenor şi cea de antreprenor social, iar în ultima etapă ieşi pe o platformă să vezi Delta care l-a inspirat şi unde îl regăseşti pe Ivan", a prezentat pentru AGERPRES Teodor Frolu proiectul muzeului.



El a mai spus că, la parterul muzeului, va fi o cameră intitulată "Tezaur", care va prezenta inclusiv premiile, cadourile, colecţia de timbre Ivan Patzaichin, dar şi Colanul de aur primit de acesta.



De asemenea, muzeul va include şi un centru multicultural care va găzdui asociaţia Rusalka.



Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRES

"Pentru noi, Ivan este un simbol. Apreciem foarte mult acest proiect foarte important pentru sat şi comunitate, în general. Acum, ne întâlnim să repetăm cântecele acasă sau la şcoală. E foarte important acest centru, pentru că l-am personaliza aşa cum ştim noi mai bine şi ar fi mult mai disponibil decât alte locuri", a menţionat una dintre membrele ansamblului Rusalka, Daniela T.



Costumele purtate joi seara de membrele grupului au avut o semnificaţie aparte.



"El a vrut costume mai simple. Ni le-am făcut singure, din banii noştri, dar ultima oară când ne-am întâlnit cu Ivan a fost prima oară când am purtat aceste costume", a mai spus ea.



De altfel, şi primarul comunei Crişan, Silviu Rahău, recunoaşte importanţa unui muzeu dedicat lui Ivan Patzaichin în satul Mila 23 şi doreşte să completeze oferta turistică a satului.



Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRES

"Având în vedere că în localitatea Mila 23 obiectivele turistice nu sunt atât de multe, ne dorim de la Ministerul Cultelor dreptul să restaurăm altarul vechi ale bisericii vechi din sat, să facem un muzeu şi acolo. Suntem la 90% să preluăm digurile de la Apele Române şi vrem să facem o zonă de promenadă care se va numi tot Ivan Patzaichin", a menţionat primarul comunei Crişan.



Planurile Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23 au în vedere un circuit cultural.



"Sperăm ca faleza satului să se refacă, să reinstalăm în centru acel muzeu în aer liber cu campioni, ne dorim ca podul pietonal de la bazin să devină o emblemă a Milei 23, pentru că satul este probabil unic în lume la câţi campioni mondiali şi olimpici a dat României", a precizat vicepreşedintele asociaţiei, Teodor Frolu.



De altfel, viitorul muzeu va fi şi rezidenţă pentru artişti.



Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRES

"Ne propunem să avem aici artişti, cercetători, iar locul să fie unul viu, nu doar de vizitat, un loc care trăieşte prin oamenii din comunitate, tradiţiile din local şi prin ceva nou. Acum, avem o prelansare cu o expoziţie de fotografie de Dragoş Lumpan, un artist cunoscut la nivel internaţional. Este un proiect la început, sunt fotografii făcute acum două săptămâni în Deltă, cu oamenii locului", a mai spus Frolu.



La spectacolul oferit de grupul Rusalka participanţilor la caravana 'Apele unite ale României', care a plecat marţi din Tulcea şi a ajuns joi la Mila 23, în caiace şi canotci, pe Dunăre, au fost atât autorităţi, oameni de afaceri, cât şi sportivi.



"Pentru mine, caravana a fost pot spune floare la ureche. L-am cunoscut pe Ivan. El era în glorie atunci când am început eu sportul. L-am însoţit în caiac pe înotătorul Avram Iancu de la izvoare până la Cazane, apoi, aşa cum am stabilit, ne-am despărţit şi am fost până la Sulina cu caiacul. Mâine (sâmbătă - n.r.), la ora 10,00, voi participa la ultramaratonul din Mamaia pentru copiii cu autism. Am luat legătura cu organizatorii şi, pentru că nu pot să alerg, voi merge cu caiacul de la Rasova, până a doua zi, la ora 10,00, când sper să ajung la Galaţi. Dacă ajung mai devreme, urc şi pe Siret şi mă întorc. De la Rasova la Galaţi sunt 185 de kilometri. S-ar putea să nu reuşesc, din cauză că va fi furtună cu fulgere. Dacă va fi totul ok, sper să depăşesc 200 de kilometri în 24 de ore", a menţionat Valerică Rîmbu, din Galaţi.



Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRES

Festivalul Ivan Patzaichin a început luni seara pe faleza Dunării din oraşul Tulcea cu prezentarea planurilor şi machetei ansamblului arhitectural dedicat multiplului campion olimpic, eveniment care a fost urmat de un recital susţinut de Urma şi un spectacol de drone şi lumini.



Marţi, în cadrul festivalului, caravana 'Apele unite ale României' a plecat din Tulcea spre Mila 23, un demers prin care iniţiatorii doresc să atragă atenţia asupra importanţei apei.



Vineri şi sâmbătă, la Tulcea, organizatorii Festivalului "Ivan Patzaichin" invită copiii şi adulţii la ateliere şi competiţii sportive de vâslit pe lacul Ciuperca, la vernisajul expoziţiei "Provocări şi răspunsuri pe Dunăre - Ungaria şi navigaţia pe Dunăre în perioada interbelică", la Casa Avramide, şi la concertele de la Gară susţinute de Subcarpaţi, Tumbe, Rusalka şi Zagăn, în prima seară, Alternosfera, Dimitri's Bats şi Blană Bombă, în cea de-a doua seară.



Vineri, la ora 18,30, festivalul propune Seara lui Ivan, în timpul căreia vor avea loc proiecţia documentarului despre Ivan Patzaichin - "Iar ca sentiment, un cristal", realizat de Ovidiu Bose Paştină, şi o discuţie pe tema titlului câştigat acum 50 de ani, purtată de Ivona Patzaichin-Rusu, Ovidiu Ioaniţoaia, Toma Simionov, Vasile Dîba, Florin Popescu, Georgeta Andrunache, Elena Fidatov, Cătălin Cîrnu, Cătălin Tolontan, Cristian Gaţu şi Ştefan Birtalan.



Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRES

Sâmbătă vor mai avea loc concursul de vâslit în canotci "Descoperă Rowmania" şi o conferinţă pe tema "Soluţii de dezvoltare durabilă în Tulcea şi Delta Dunării", ca parte a seriei de dezbateri "Apele Unite ale României", un proiect care are ca scop democratizarea accesului la apă pentru un număr cât mai mare de cetăţeni, înţelegerea de către aceştia a valorii râului şi raportarea lui la oraş şi la comunitate.



Festivalul "Ivan Patzaichin" este organizat de Asociaţia "Ivan Patzaichin - Mila 23", împreună cu Primăria Municipiului Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea şi Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.