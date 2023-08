Un greu din PNL cere ieșirea de la guvernare: 'Partidul trebuie să iasă de la guvernare în măsura în care guvernarea nu ține cont de prioritățile liberale'

PNL trebuie să iasă de la guvernare în măsura în care guvernarea nu ține cont de prioritățile liberale și mărește fiscalitatea, transmite președintele Consiliului Județean Alin Tișe, care face parte din una dintre cele mai performante filiale PNL din țară – filiala de la Cluj.

„Guvernul PNL - PSD sau PSD - PNL

Oricum le-ai ordona, Guvernul este bipartid!

Guvernarea trebuie să se abțină de la măsuri care lovesc direct în electoratul unuia sau altuia dintre partide.

Creșterea fiscalității lovește direct în electoratul PNL.

Și condamnă România la o criză profundă și recesiune.

Susținerea economiei reale presupune susținerea mediului de afaceri și nicidecum fiscalitatea crescută.

Asta echivalează practic cu scoaterea PNL de la guvernare!

PNL trebuie să iasă de la guvernare în măsura în care guvernarea nu ține cont de prioritățile liberale și mărește fiscalitatea.

Nu, nu am discutat în partid asta.

Este ceea ce gândesc și ce aș face eu, dar partidul gândește cu mintea altora”, a spus Tișe, pe Facebook.

Revoltă și la Timișoara

Viceprimarul liberal al municipiului Timişoara, Cosmin Tabără, care deţine şi funcţia de preşedinte al PNL Timişoara, a atras marți atenţia că PNL trebuie să susţină măsuri liberale, nu doar să facă figuraţie sau să fie ”brelocul” PSD în Parlamentul României. Tabără atrage atenţia că, dacă PNL nu va lua măsuri, partidul riscă să iasă de pe scena politică (continuarea aici).

Context

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Aleph News, că este dispus să își depună mandatul dacă liberalii nu sunt de acord cu măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și cele de fiscalitate. „Dacă nu se înțeleg aceste lucruri, eu îmi pun mandatul pe masă și ne întoarcem la români. Am și eu răbdarea mea, cum e și corect. Sunt un om foarte răbdător, foarte echilibrat... am alte defecte, e normal, sunt om, dar am și eu răbdarea mea. În joc este destinul nostru”, a spus Ciolacu.

