PNL SFIDEAZĂ USR după ce a cerut demiterea lui Cîțu: liberalii cer postul de ministru al Sănătății

Deputatul PNL Florin Roman crede că actuala criză din coaliție a fost provocată de Vlad Voiculescu, ministrul demis al Sănătății. În opinia sa, o cale de mijloc pentru aplanasarea scandalului ar fi Ministerul Sănătății să revină la PNL, iar varianta de ministru ar fi Nelu Tătaru. conform Mediafax.

Criza din coaliție a fost provocată de Vlad Voiculescu, a declarat, joi, la RFI, deputatul PNL Florin Roman.

„PNL-ul are o singură variantă, varianta este aceea de a merge înainte în această coaliție. Este dreptul colegilor de la USR PLUS să desemneze un nou ministru al Sănătății, eu sunt convins că au foarte mulți oameni pregătiți pentru a ocupa acest portofoliu. Suntem încă, din păcate, în plină pandemie, suntem într-o perioadă în care se pune problema boicotării unor ședințe de Guvern, în care se emit acte normative în lupta contra Covid și eu cred că responsabilitatea trebuie să fie cuvântul de ordine. Nu cred că orgoliile astea exacerbate, să blocăm o țară pentru un om, sunt bune pentru ambele partide și pentru întreaga coaliție de dreapta, în această perioadă. Cel care a generat toate lucrurile astea este ministrul Voiculescu. Nu liberalii sau nu Florin Cîțu au dat drumul la ordine care afectează viața a milioane de români, fără să informeze premierul sau Guvernul României”, spune Roman.

Deputatul liberal spune că PNL nu acceptă varianta propusă de USR PLUS, respectiv continuarea coaliției, dar fără Florin Cîțu premier.

„O chestiune de genul ăsta nici nu poate fi pusă în discuție (...). Noi îl susținem 100% pe premierul Florin Cîțu, avem mare încredere în el, este un om tânăr, este un om competent, din punctul nostru de vedere, vine cu o foarte mare experiență în echipa guvernamentală, a fost ministru de Finanțe. Deci nu cred că e vremea în care să aruncăm România dintr-o criză guvernamentală într-o criză politică și parlamentară, care să se suprapună peste o criză sanitară”, a spus deputatul.

Florin Roman propune „o cale de mijloc” pentru depășirea crizei din coaliție: „Eu cred că ar putea fi făcută o discuție, dar foarte serioasă. Eu nu am ascuns niciodată că sunt un susținător al fostului ministru Nelu Tătaru, care a gestionat extraordinar de bine, având în vedere condițiile dificile de anul trecut, când nu aveam materiale, nu aveam echipamente, nu aveam mai nimic, toată populația era panicată. Eu cred că nu avem timp de experimente. Înțeleg că acum sunt discuții și între colegii de la USR și PLUS, pentru că mandatul de ministru prin domnul Voiculescu revenea PLUS, l-ar vrea colegii de la USR. Poate ar fi o cale de mijloc în această criză să fie transferat acest portofoliu către PNL și nu doar către PNL, ci către un ministru care a dovedit deja că știe ce are de făcut într-o situație de criză sanitară”.

Deputatul exclude un eventual Guvern minoritar PNL-UDMR, cu sprijin parlamentar de la PSD: „E exclusă această variantă, pentru că noi ne dorim să continuăm ceea ce am început și să respectăm votul românilor, iar românii au spus vrem o coaliție de dreapta, formată din PNL, USR și UDMR”.​