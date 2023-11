PNL Tulcea își propune să câștige conducerea Consiliului Județean în anul viitor

Organizaţia judeţeană a PNL Tulcea şi-a propus ca anul viitor să câştige conducerea Consiliului Judeţean (CJ), după ce în ultimii patru ani reprezentanţii acestui partid au obţinut primăriile din majoritatea localităţilor şi cele mai multe mandate de parlamentari.

Preşedintele organizaţiei judeţene a PNL, Ştefan Ilie, a declarat luni, în timpul unei conferinţe de presă, că în ultima perioadă liberalii au câştigat membri noi de valoare şi că nu au pierdut membri în favoarea altor partide, potrivit Agerpres.

"Acum opt ani, am avut 12 consilieri judeţeni şi 17 sau 18 primari, aproape cu 2% mai puţin decât PSD, iar acum patru ani, am obţinut numărul de voturi cel mai mare din tot judeţul şi avem primari în oraşele şi comunele cele mai mari. Practic acum patru ani, cu excepţia faptului că am pierdut funcţia de preşedinte a CJ, în rest am câştigat. Acum ne dorim să câştigăm şi la municipiu, şi la judeţ", a afirmat Ştefan Ilie care este în acelaşi timp şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ.

El şi-a exprimat speranţa ca până la finele anului organizaţia pe care o conduce să anunţe candidaţii la funcţiile principale din administraţie."Referitor la organizaţiile unde nu avem primari, ne-am conturat într-o parte din ele candidaţii. Cum este şi firesc, avem şi viceprimari care pot candida pentru funcţia de primar. Principala problemă ar fi doar acolo unde nu avem primar şi viceprimar", a mai spus preşedintele organizaţiei judeţene a PNL.În timpul conferinţei de presă, parlamentarii liberali au prezentat punctele de vedere ale partidului legate de actele normative aflate în dezbatere, inclusiv cel privind plata în numerar de către persoanele fizice din pachetul de măsuri fiscale adoptat recent de Guvern."Azi (luni, n.red.), din câte ştiu, va avea loc la Guvern o întâlnire şi e foarte posibil să se renunţe la această limită a cash-ului. Sunt multe state europene care practică această metodă a plăţii cu cardul bancar, dar care nu au şi această limitare. La noi există şi această problemă a satelor izolate, cu comunele unde nu avem semnal nici măcar la telefoane, darămite la tot felul de POS-uri", a afirmat deputatul PNL Michael Gudu.