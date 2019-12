Politica pumnilor la Chiajna! Un consilier liberal ar fi fost 'bătut cu bestialitate' de interlopi puși de primar

Filiala Chiajna a PNL îl acuză actualul primar, Mircea Minea, că nu ar fi respectat procedura de numire a doi consilieri locali și că ar fi apelat la ajutorul unui “clan de interlopi” pentru a “da o lecție” unui consilier liberal.

Acuzațiile au fost făcute pe pagina de facebook a PNL Chiajna.

Citește și: Cine este Moş Crăciun, cel mai popular personaj din lume! Ce rol a avut Crăciuneasa

“Astazi, 23.12.2019, in sedinta extraordinara convocata de Primarul Minea, din disperarea acestuia ca a pierdut controlul consiliului, a avut loc validarea de urgenta a doi consilieri ALDE si alegerea unui nou viceprimar. Cu incalcari grave a legislatiei in vigoare si avand “Clanul Iordan” in spate, sub amenintare si constrangere, “Vataful” Minea si-a validat consilierii. Dupa demisiile viceprimarului si a unui consilier ALDE, ajutat de aliatii de la PSD, care au pus umarul pentru a nu se degrada si mai mult imaginea lui “Minea”, au ales un nou viceprimar, in persoana lui Dumitru Constantin, un apropiat al Primarului, fara nici o experienta, dar un foarte bun executant. Pentru a incheia sedinta cu o lectie, “Vataful” Minea a asistat pasiv in momentul in care cei trei membri ai clanului Iordan au batut cu bestialitate un consilier PNL, propus pentru functia de viceprimar si care a avut curajul sa conteste modul in care s-a desfasurat sedinta. Acest eveniment s-a petrecut in incinta sediului Politiei Locale Chiajna sub stricta supraveghere a 3 Politisti Locali, care au avut ca scop sa nu lase pe nimeni sa intervina in apararea Consilierului Local PNL.

Toate cele relatate mai sus sunt punctul de pornire a unei anchete penale in desfasurare, in paralel cu o contestatie in anulare a validarii cerlor doi consilieri si alegerea abuziva a viceprimarului, care vor fi atacate in Contencios Administrativ.

Concluziile va lasam sa le trageti dumneavoastra !”, se arată pe pagina de Facebook a PNL Chiajna.