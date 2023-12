Negocieri grele între ucraineni și polonezi pentru deblocarea graniței. Doar camioanele goale vor avea acces deocamdată

Blocajul, care a început la începutul lunii noiembrie, a creat cozi interminabile la principalele puncte de trecere a frontierei dintre Ucraina şi Polonia şi reprezintă o problemă economică majoră pentru Kiev, care se bazează în mare măsură pe acest drum pentru exporturile sale.

Companiile de transport poloneze denunţă concurenţa "neloială" din partea vecinilor lor. Relaxarea regulilor de acces în Uniunea Europeană pentru companiile ucrainene a dus la o scădere a profiturilor acestora, susţin ele.

Începând de luni, la miezul nopţii GMT, camioanele goale din Ucraina vor putea călători spre Polonia prin punctul de trecere a frontierei Ugriniv, au anunţat poliţiştii de frontieră ucraineni.

Acesta este "primul punct dintr-o listă de măsuri puse în aplicare pentru deblocarea frontierei", au adăugat ei, fără alte detalii.

Ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat că decizia a fost luată cu Polonia "în urma unor negocieri îndelungate".

Varşovia nu a comentat încă anunţul, dar ministrul adjunct de Interne polonez Bartosz Grodecki a declarat sâmbătă că s-a oferit să deschidă această "nouă rută" cu Ucraina.

Varşovia a declarat săptămâna aceasta că va efectua "controale consolidate" asupra camioanelor ucrainene pe drumurile care duc la frontieră, pentru a înăbuşi protestele transportatorilor.

Oleksandr Kubrakov a subliniat că blocarea frontierei are "consecinţe grave pentru economiile celor două ţări".

Transportul rutier este deosebit de important pentru Ucraina, deoarece exportul produselor sale pe mare în Marea Neagră a fost îngreunat de invazia rusă lansată în urmă cu doi ani.

La sfârşitul lunii noiembrie, comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a condamnat "lipsa de implicare" a autorităţilor poloneze în găsirea unei soluţii la acest blocaj.

"Deşi susţin dreptul oamenilor de a manifesta, întreaga UE, ca să nu mai vorbim de Ucraina, o ţară aflată în prezent în război, nu poate fi ţinută ostatică de blocarea frontierelor noastre externe", a declarat ea.

