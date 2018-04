Ponta a răbufnit la adresa lui Dragnea, după atacul șefului PSD la Iohannis! Acuzații GRAVE lansate de fostul premier: 'Acum face o altă mare ticăloșie'

Fostul premier Victor Ponta afirmă, vineri, că declaraţia liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus că afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita în Israel au "o anumită doză de antisemitism", este "gravă".

"Şi eu l-am acuzat (justificat) pe Băsescu de multe lucruri - era o bătălie politică internă pe care am dus-o însă cu arme care nu erau împotriva României! Să spui public despre Preşedintele ţării noastre (indiferent cum îl cheamă) că este 'antisemit' este o declaraţie atât de gravă pe care Dragnea nu o înţelege sau de care nu îi pasă", a scris Ponta pe Facebook, conform Agerpres.

Citește și: Vestea 'bombă' că Iohannis i-a cerut demisia lui Dăncilă a făcut valuri în Israel: Ce a titrat o celebră publicație

El mai susţine că Liviu Dragnea a furat "fără ruşine" România, judeţul Teleorman, PSD, Guvernul, Parlamentul, la fel ca şi insula Belina, pe care le foloseşte acum în interes personal şi prezintă anumite înţelegeri pe care preşedintele Camerei Deputaţilor le-ar fi făcut contra intereselor României.

De asemenea, Victor Ponta arată că preşedintele Camerei Deputaţilor "a stabilit în secret ca din contractele de achiziţii militare cu diverse companii din SUA o parte din bani să meargă prin firme din Israel" şi că a stabilit ca în schimbul mutării Ambasadei României la Ierusalim, "plus o consistentă sumă de bani 'negri' să fie sprijinit prin firma de lobby a unui fost Ambasador al Israelului pentru o vizita la Washington".

Citește și: Cristian Tudor Popescu, ieşire furibundă după ce Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului: 'Absolut justificată'

Reacţia vine după ce Liviu Dragnea a afirmat joi că declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita în Israel au "o anumită doză de antisemitism".

"Aş vrea să am totuşi unul-două comentarii în legătură cu afirmaţiile domnului preşedinte Iohannis. Ele sunt considerate, şi nu numai de mine, cu o anumită doză de antisemitism. De asemenea, nu poţi să jigneşti în asemenea hal. Bun, m-a jignit pe mine, a jignit-o pe doamna prim-ministru, dar nu poţi să jigneşti nişte oficiali din alt stat pe care îi acuzi că fac înţelegeri secrete cu nişte oficiali din România. Aşa ceva este inacceptabil! De asemenea, e o lege nescrisă care a tot fost respectată în România, şi Băsescu o respecta şi eu am respectat-o şi am spus-o de multe ori public, de câte ori a fost preşedintele plecat din ţară, chiar dacă eram întrebat, chiar dacă eram într-un anumit conflict, am spus: e plecat din ţară preşedintele, reprezintă România, discută pentru România, sper, şi nu vreau să fie întrebat pe acolo să răspundă la nişte întrebări pe care le-aş fi generat eu sau alt coleg de-al meu sau cineva cu care era într-un conflict. Nu a mai ţinut cont nici de asta", a spus Dragnea la Antena 3.