Oferta lui Victor Ponta: Pro România să dea candidatul la Primăria Capitalei, PSD - candidatul la prezidențiale

Liderul Pro România, Victor Ponta, a transmis miercuri pentru ȘTIRIPESURSE.RO că este dispus să susțină candidatul PSD la prezidențiale dacă PSD va sprijini candidatul Pro România la Primăria Generală a Capitalei, după ce liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a zis că ”de departe” cel mai bun candidat social-democrat la alegerile prezidențiale este Gabriela Firea.

„Noi, cei de la ProRomania, ne concentram toate energiile in prezent pentru a da jos Guvernul Orban si a sustine o Strategie de relansare economica / despre candidaturi in viitor suntem dispusi sa sprijinim in 2024 candidatul PSD daca acesta are cele mai mari sanse si pentru ideea de unitate a Stangii - dar, in aceste conditii, asteptam si suntem convinsi ca PSD va sprijinii in 2020 candidatul ProRomania la Primaria Generala / si astfel, cu o Stanga Unita si candidati puternici putem sa luptam eficient cu Klaus Iohannis si PNL!”, a spus Victor Ponta.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că ”de departe” cel mai bun candidat social-democrat la alegerile prezidențiale este Gabriela Firea. ”În acest moment cred că cel mai bun candidat, din punct de vedere al PSD, pentru această atât de înaltă funcție de departe este doamna Gabriela Firea”, a declarat Marcel Ciolacu. Întrebat de ce nu candidează la funcția de șef al statului președintele partidului, el a evitat un răspuns.

Declarația a venit în contextul în care a fost întrebat dacă PSD ar fi pregătit să-l susțină pe Victor Ponta pentru această candidatură. ”Este unul din punctele pe care le discutăm. Mi-a și răspuns că și-a anunțat candidatura pe președinția România din postura de președinte al Pro România. Dacă vom face parte dintr-o alianță, atunci va fi decizia alianței”, a mai spus liderul PSD.

