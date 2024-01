Poveste de film în războiul din Ucraina: o doctoriță ucraineancă se căsătoreşte cu soldatul alături de care a luptat la Mariupol / A fost și prizonieră la ruși

Serghii Volînski, comandantul celei de-a 36-a Brigăzi a Marinei, a difuzat pe Facebook o înregistrare video în care Galîna Fedîşîn îl sărută pe Mîkola Grîţeniak după acesta o cere în căsătorie cu un inel şi un buchet uriaş de trandafiri roşii în mâini, relatează NEWS.RO. ”Această iubire a supravieţuit unor încercări care-i pot dărâma pe cei mai puternici”, comentează Volîna - o celebritate în Ucraina, după ce a reuşit cu trupele sale, din care fac parte cei doi, să resziste timp de săptămâni de zile asediului devastator al Mariupolului. ”Ei au luptat împreună în Bătălia de la Mariupol, au îndurat calvarul captivităţii şi o lungă despărţire, însă inimile lor nu au încetat niciodată să bată la unison”, a adăugat el.

Cuplul s-a regăsit în urma unui schimb a sute de prizonieri, miercuri, între Rusia şi Ucraina - cel mai important de la începutul războiului şi primul din august 2023.

Şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak i-a felicitat, pe X, pe cei doi combatanţi.

Galîna Fedîşîn era prizonieră din primăvara lui 2022.

Potrivit lui Volîna, ea era ultima femeie din a 36-a Brigadă a Marinei deţinută de armata rusă.

”În captivitate, ea vorbea ucraineană din principiu. Ruşii au făcut mai multe simulacre de pregătiri în vederea unui schimb (de prizonieri), iar până la urmă au trimis-o în detenţie”, a anunţat miercuri Statul Major ucrainean, referindu-se la medicul celei de-a 36-a Brigăzi, fără să o numească.

Apărătorii de la Mariupol, mai ales cei din a 36-a Brigadă a Marinei, care s-au baricadat în combinatul siderurgic Azovstal, sunt consideraţi eroi în Ucraina, deoarece au rezistat timp de săptămâni de zile potopului de foc rus care a distrus în mare parte oraşul.

Love that knows no bounds❤️‍???? Halyna Fedyshyn, a Ukrainian combat medic released from Russian captivity yesterday, got engaged to her boyfriend, a marine, Mykola Hrytseniak. They fought in the battles for Mariupol and withstood the separation by captivity.



????Serhii Volynskyi pic.twitter.com/EN4TpWoolo