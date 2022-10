Povestea unei italience care s-a mutat în România pentru a proteja animalele: 'Am rămas foarte afectată de omorârea câinilor în Bucureşti de către Băsescu'

Cartea "Urme de bucurie şi alte amintiri româneşti ale unei italience" scrisă de Sara Turetta, fondatoare şi preşedintă a asociaţiei româno-italiene Save the Dogs and Other Animals, a fost lansată, marţi, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu.

Autoarea a povestit că aventura ei în România a început în 2001, când, în urma legii care prevedea eliminarea câinilor fără stăpân la 14 zile de la capturarea lor, "masacrarea" acestora "a şocat" opinia publică.

"România m-a ales pe mine, nu eu am ales România. Adică, în 2001, eram deja implicată în protecţia animalelor. În acea perioadă avea loc un eveniment şocant, omorârea câinilor în Bucureşti de către Băsescu, adică nu era social-media, nu se vedeau masacrele care au loc în alte ţări, cum pot fi văzute acum mult mai uşor, şi ştirea aceea a ajuns peste tot în Italia, la televiziuni, reportaje, în ziare şi eu am rămas foarte afectată. Am fost mişcată, nu ştiu de ce, nu există o explicaţie şi am simţit că trebuie să aduc nişte ajutoare, dar nu mă gândeam că o să-mi dedic viaţa pentru câinii din România şi nici că o să mă mut aici", a declarat, pentru AGERPRES, Sara Turetta.

Potrivit acesteia, ceea ce s-a întâmplat în România se întâmplă şi în alte părţi ale lumii, dar cartea se referă strict la situaţia din ţara noastră.

"Ideea acestei cărţi a pornit de la nevoia de a împărtăşi cu românii şi cu italienii experienţa mea aici şi nu numai cu donatorii, ci şi cu oameni comuni. E o poveste universală chiar dacă se întâmplă în România şi multe lucruri sunt strict legate de contextul de aici, totuşi este o poveste universală, este povestea unei lupte pentru a face ceva în care o persoană crede şi doream să inspir alte persoane să nu se descurajeze când au în minte ceva şi, atunci când găsesc foarte multe obstacole, foarte multe piedici, mulţi duşmani, să nu se lase", a mărturisit Turetta.

Fenomenul animalelor abandonate este mult mai problematic în zonele rurale, a completat ea, potrivit Agerpres.

"Sunt mari probleme în zonele rurale, care sunt neglijate şi sunt uitate complet, abandonate. (...) O mare parte dintre câinii abandonaţi au fost omorâţi, se capturează în continuare şi nu se mai omoară în Bucureşti. Este adevărat că în Bucureşti a avut loc şi o politică de promovare a sterilizării la preţ mic sau gratuit, au fost nişte acţiuni foarte bune din partea Primăriei, dar există trei adăposturi cu mii de câini care au o viaţă cumplită. Problema nu mai este vizibilă, dar eu cred că doar a fost pusă sub covor, pentru că nu-i vedem, nu ne doare sufletul, nu mai avem o problemă. Aceştia încă reprezintă un subiect relevant, oamenii ar trebui să meargă să-i adopte", a precizat Sara Turetta.

Ea a amintit iniţiativa prin care fotbaliştii din Capitală intră pe stadioane cu câini maidanezi în braţe în încercarea de a promovarea adoptarea acestora.

"Iniţiativa de pe stadioane este extraordinară. Şi acesta este un semn de schimbare culturală, pentru că în urmă cu 20 de ani dacă se ducea cineva la şeful Ligii de fotbal probabil că acesta ar fi izbucnit în râs. (...) Dar se întâmplă doar la Bucureşti, nu se întâmplă şi în altă parte. Nu este o schimbare la aceeaşi viteză peste tot şi sunt încă multe de făcut, în special din partea Guvernului şi din partea autorităţilor judeţene. Se schimbă mentalitatea oamenilor, dar nu se schimbă politica. Aici este marea problemă - românii evoluează mai repede decât politicienii lor. Asta este impresia mea", a conchis Sara Turetta.

Cartea va mai fi lansată la Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Iaşi.

După ani de voluntariat în adăposturile din Milano, în 2001 Sara a decis să se dedice situaţiei câinilor fără stăpân din România. Angajată la o agenţie de publicitate de prestigiu, în 2002, Sara îşi dă demisia pentru a putea administra nou-născutul proiect de sterilizare de la Cernavodă. De atunci ea trăieşte între România şi Italia şi se ocupă de strângerea de fonduri, de relaţiile cu instituţiile din România şi din Europa, precum şi de dezvoltarea organizaţiei Save the Dogs and Other Animals.