Președintele chinez vorbește despre o legătură strategică profundă cu Iranul, înaintea vizitei prințului moștenitor saudit la Beijing

Preşedintele Xi Jinping a declarat că hotărârea ţării sale de a dezvolta o "legătură strategică profundă" cu Iranul "nu se va schimba", în pofida tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu, conform unei declaraţii de presă, dată publicităţii joi de Ministerul de Externe chinez, citată de EFE, potrivit Agerpres.

"Indiferent de modul în care evoluează situaţia internaţională şi regională, hotărârea Chinei de a dezvolta o legătură strategică profundă cu Iranul nu se va schimba", se arată în declaraţie. Aceste remarci au fost făcute miercuri de şeful statului chinez, după întrevederea desfăşurată la Palatul Poporului, cu preşedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, alături de care a promis să joace un 'rol constructiv' în menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune."Suntem dispuşi să menţinem o comunicare şi o coordonare strânse cu Iranul în probleme regionale", a adăugat preşedintele chinez.La rândul său, Larijani a subliniat intenţia Iranului de a 'aprofunda' relaţia de încredere cu China, pentru a promova o 'cooperare pragmatică' şi de creştere a 'sprijinului reciproc' în problemele internaţionale şi regionale.China face parte, alături de Rusia, Franţa, Marea Britanie şi Germania, din grupul de state care continuă să susţină acordul nuclear cu Iranul din 2015, din care SUA s-au retras anul trecut.Declaraţiile preşedintelui chinez vin cu câteva ore înainte de întrevederea cu prinţul moştenitor saudit Mohamed bin Salman, care efectuează, în perioada 21-22 februarie, o vizită oficială în China. În cadrul vizitei, Bin Salman se va întâlni cu preşedintele Xi Jinping şi cu vicepremierul Han Zheng, cu care va prezida cea de-a treia reuniune a comitetului bilateral comun la nivel înalt.Tensiunile între Arabia Saudită şi Iran, care din ianuarie 2016 au întrerupt relaţiile diplomatice, nu a împiedicat Beijingul să menţină relaţii bune cu cele două puteri care, din 1979, ţintesc să deţină supremaţia în Orientul Mijlociu.Purtătorul de cuvânt al ministrului de externe chinez Geng Shuang a declarat, săptămâna trecută, într-o conferinţă de presă, că Beijing "va consolida în continuare cooperarea" cu Arabia Saudită. "China şi Arabia Saudită au o încredere politică profundă şi cooperează în multe domenii, inclusiv în domeniul energiei şi al infrastructurii. Vom continua să ne consolidăm cooperarea, precum şi schimburile noastre în cadrul Iniţiativei OBOR (One Belt One Road), iniţiativa de infrastructură în valoare de mai multe miliarde de dolari, cunoscută şi sub denumirea de Noul Drum al Mătăsii", a declarat Geng.În ultimii ani, preşedintele Xi Jinping urmăreşte o strategie de creştere a influenţei sale globale în regiuni strategice, cum ar fi Africa, America Latină şi Orientul Mijlociu, unde îşi propune să-şi consolideze prezenţa, comentează EFE.