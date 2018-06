Președintele Klaus Iohannis împlineşte astăzi vârsta de 59 de ani

Preşedintele Klaus Iohannis împlineşte, astăzi, vârsta de 59 de ani. Iohannis s-a născut în 13 iunie 1959, la Sibiu, oraş al cărui primar a fost din 2000 şi până în 2014, când a fost ales preşedinte al României.

La fel ca anul trecut de ziua sa, preşedintele nu are un program special în această zi. Conform agendei oficiale, Klaus Iohannis va participa astăzi, la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, la evenimentul de lansare World Development Report: „Learning to Realize Education’s Promise” şi îl va primi la Cotroceni pe ministrul Afacerilor Externe din Finlanda.

În urmă cu un an, el le-a mulţumit pe Facebook celor care i-au transmis urări: ”Vă mulţumesc pentru toate gândurile bune şi mesajele pe care mi le-aţi transmis astăzi! Îmi sunteţi alături, iar susţinerea voastră înseamnă foarte mult pentru mine”.

”M-am născut pe 13 iunie 1959, la Sibiu, într-o familie modestă de saşi transilvăneni. Deşi părinţii mei au emigrat în anii '90 în Germania, eu am ales să rămân în Sibiu. Am urmat cursurile Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii «Babeş Bolyai» din Cluj Napoca şi, începând cu anul 1983, mi-am îndeplinit visul de a mă afla de cealaltă parte a catedrei la liceul în care am studiat. Am predat la mai multe şcoli şi licee din Sibiu, inclusiv la Colegiul Naţional «Samuel von Brukenthal», după care, până în anul 2000, am activat ca inspector general în acelaşi domeniu educaţional care mi-a adus cele mai mari satisfacţii”, se prezintă Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele aminteşte că în 1990 a devenit membru al Forumului Democrat German din România.

”M-am aflat la preşedinţia Forumului timp de 12 ani, începând din 2002, iar în anul 2000, am avut onoarea de a fi desemnat drept candidat din partea FDGR la alegerile pentru Primăria Sibiului. Deşi niciun sondaj nu indica asta, în luna iunie a aceluiaşi an, am fost ales primar al Sibiului şi am continuat să reprezint prima opţiune a sibienilor la toate alegerile ce au urmat. Astăzi, sunt Preşedinte al României, în urma alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2014”, continuă Iohannis.

El menţionează faptul că, în mandatul său de primar, Sibiul a primit titlul "Capitală Europeană a Culturii", în anul 2007 - alături de Luxemburg - şi a găzduit numeroşi oficiali externi – şefi de stat, înalţi demnitari, ambasadori.

”Sibiul este, pentru mine, un univers la scară mică, este oglinda a ceea ce îmi doresc eu pentru România. Este un oraş curat, prosper şi atractiv, este exemplul viu şi dovada clară că se poate”, afirmă actualul preşedinte.



Klaus Iohannis aminteşte şi cum a devenit preşedintele PNL, postură din care a candidat la alegerile prezidenţiale din 2014.

”Astăzi, în calitate de preşedinte ales al românilor, port o imensă onoare. Port, de asemenea, o uriaşă responsabilitate - aceea de a aduce România pe drumul drept, de a o transforma într-un stat de drept autentic, prosper şi demn. Îmi doresc ca fiecare român să se simtă în ţara lui ca acasă, o casă pe care o iubeşti şi de care eşti mândru”, mai scrie Klaus Iohannis.