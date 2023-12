Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, va sluji la Catedrala Patriarhală în noaptea dintre ani şi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, conform Agerpres.

Duminică, între orele 23,30 - 1,00, Patriarhul Daniel va oficia Slujba de binecuvântare a Anului Nou, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Pe 1 ianuarie 2024, între orele 9,30 - 12,30, PF Daniel va săvârşi Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Apoi, va fi oficiată slujba de Te Deum cu ocazia începutului Noului An - 2024.

La final va avea loc Proclamarea Anului omagial şi a Anului comemorativ 2024.Potrivit Patriarhiei, duminică, la ora 16,00, va fi expusă spre închinare credincioşilor, în interiorul Catedralei Patriarhale, racla cu moaştele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, păstrată în Paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale. Aceasta va rămâne în Catedrala Patriarhală până în ziua de luni, 1 ianuarie, la ora 20,00.***În noaptea dintre ani, în toate lăcaşurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române se săvârşeşte o slujbă de mulţumire şi de binecuvântare a începutului noului an calendaristic.Rânduiala stabilită de Sfântul Sinod în anul 2011 prevede, potrivit Patriarhiei, citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, întrucât în ziua de 1 ianuarie ne amintim de momentul când Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a primit numele de Iisus. Iisus înseamnă în limba ebraică "Dumnezeu mântuieşte" şi în acatist este pronunţat de aproximativ 200 de ori.Slujba care se săvârşeşte în noaptea trecerii dintre ani mai cuprinde rugăciunea Sfântului Efrem Sirul către Mântuitor, o rugăciune de mulţumire, şi două rugăciuni de intrare în noul an - una din tradiţia liturgică română şi slavă (cea care va fi citită şi la slujba de Te Deum oficiată după Sf. Liturghie în prima zi din an) şi alta din tradiţia greacă.La 1 ianuarie, se sărbătoreşte Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului şi Sfântul Vasile cel Mare.Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an - 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30 aprilie, 25 decembrie.