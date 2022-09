Pregătim strategia forestieră pentru următorii ani, transmite Ministrul Mediului

"Pregătim strategia forestieră pentru următorii ani. Trebuie să avem grijă ca, în această strategie, industriile procesatoare să fie la fel de importante şi să fie în vizorul strategiei ca şi până acum, pentru că România nu are niciun interes să exporte masă lemnoasă brută. România are interesul de a exporta produse cu valoarea adăugată încorporată - şi trebuie să susţinem, prin strategiile naţionale şi prin politicile naţionale, aceste industrii. Nu trebuie să ajungem la soarta agriculturii, unde exportăm foarte mult grâu, dar din păcate importăm multe produse procesate sau exportăm animale vii şi importăm carne procesată. Deci, într-un mediu al exploatării forestiere şi într-un mediu al exploatării lemnului trebuie să luăm toate măsurile ca industriile procesatoare să fie susţinute în continuare şi să găsim soluţii noi dacă aceste politici nu sunt îndestulătoare şi suficiente", a precizat Barna Tanczos, la conferinţa "Cum salvăm industria românească de mobilier şi de produse din lemn", organizată de Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România.Ministrul Mediului a mai spus că Sistemul Sumal a suferit câteva modificări, "minore"."Acolo am putut crea un subsortiment pentru industria mobilei, cuşianul, pentru industria mobilei şi, aşa cum am spus, când fac multe licitaţii electronice există această posibilitate de avantajare a celor din industria mobilei prin acel drept de preempţiune în cadrul licitaţiei. Întâmplarea face că ieri am fost la Timişoara, Băile Herculane, la întâlnirea de după şcoala aniversară de 30 de ani a sindicatelor din silvicultură. Am stat câteva ore bune discutând cu colegii noştri de la Romsilva, din Timişoara. Am văzut ce înseamnă să faci sortare de masă lemnoasă în cel mai profesionist mod posibil, ce înseamnă să pui la dispoziţia cumpărătorilor stejar sau alt sortiment pregătite pentru a fi livrate industriei procesatoare, industriei care produce furnir, produce mobilă şi cred că este un exemplu de urmat, un exemplu care trebuie urmat şi de către celelalte direcţii din ţară acolo unde există esenţe tari, unde există sortimente de lemn care sunt importante pentru industria mobilei", a explicat ministrul.Târgul Internaţional de Mobilă, Echipamente şi Accesorii BIFE-SIM 2022 se desfăşoară în perioada 22-25 septembrie, în Pavilionul B2 ROMEXPO.