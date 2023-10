Premieră mondială - Test reușit cu o turbină alimentată cu o sursă de energie alternativă

O turbină pe gaz alimentată 100% cu hidrogen a fost testată cu succes pentru prima dată în lume, deschizând calea pentru decarbonizarea unor situri industriale, precum fabricile de ciment, mari consumatoare de energie, a anunţat miercuri consorţiul european aflat la originea proiectului, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Tocmai am reuşit o premieră mondială care constă în injectarea de 100% hidrogen într-o turbină pe gaz pentru a produce energie electrică", a declarat Frank Lacroix, director general adjunct al Engie, parte a consorţiului Hyflexpower din care fac parte, de asemenea, compania germană Siemens Energy, compania britanică Centrax şi universităţi europene.

Această inovaţie realizată pe amplasamentul unei fabrici de hârtie din apropiere de Limoges, Franţa, demonstrează, potrivit promotorilor săi, că "hidrogenul poate fi utilizat ca mijloc flexibil de stocare a energiei electrice", precum bateriile, ceea ce deschide perspective de decarbonizare pentru dezvoltarea rapidă a siturilor industriale mari emiţătoare de CO2."Acum suntem capabili să fructificăm superproducţia de energie electrică regenerabilă (sub formă de hidrogen), să o stocăm într-un loc şi să o valorizăm sub formă de electricitate în zona industrială", a explicat Lacroix.Hidrogenul folosit a fost produs de un electrolizor plasat în zona producătorului de ambalaje de hârtie Smurfit Kappa din Saillat-sur-Vienne, fiind ulterior stocat într-un rezervor înainte de a alimenta turbina.Experimentul a fost realizat cu un model de turbină pe gaz Siemens Energy SGT-400 al cărui sistem de ardere a fost adaptat pentru hidrogen.Spre deosebire de gazul folosit de obicei, hidrogenul are o flacără "mai rapidă" şi "mai fierbinte", iar controlul siguranţei este, de asemenea, mai dificil. Prin urmare, au fost necesare măsuri suplimentare pentru creşterea rezistenţei materialelor şi a camerei de ardere, aşa cum a fost nevoie, de asemenea, de găsirea unor "setări speciale" pentru controlul arderii, a explicat Lacroix."Avantajul pe termen lung este acela de a putea transforma parcurile de turbine existente prin modificări simple", a declarat Gaël Carayon, director al proiectului Hyflexpower în cadrul Engie Solutions.Primii clienţi vizaţi sunt fabricile de ciment, industria siderurgică sau rafinăriile şi, în general, "industriile a căror decarbonizare este complexă", potrivit Engie."Pasul viitor va fi producerea nu doar de electricitate, ci şi de căldură", a adăugat Lacroix. Ulterior, ar putea fi vizate transporturile grele.Consorţiul, care îşi propune o extindere şi cuprinde, de asemenea, consultantul european Arttic, Centrul Aerospaţial German (DLR) şi patru universităţi, din Lund, Atena, Londra şi Duisburg-Essen, "a primit o finanţare substanţială de la Uniunea Europeană", se precizează într-un comunicat.