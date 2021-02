Preşedinta Senatului explică de ce nu cresc alocaţiile: 'Buget cumpătat', nu austeritate - De la zero la 40% datorie din PIB în 30 de ani

Preşedinta Senatului Anca Dragu a declarat că bugetul pentru 2021 nu este unul de austeritate, aşa cum susţine opoziţia, ci este un „buget cumpătat”.

„În acest moment bugetul are un deficit de 80 miliarde lei, ceea ce înseamnă 7,16% din PIB. Orice majorare înseamnă un şi mai mare deficit, înseamnă o şi mai mare datorie, înseamnă că vom avea de plătit peste câţiva ani, de rambursat aceste datorii. Deci conceptul acesta de deficit este unul de care trebuie să fim foarte responsabili pentru că banii aceştia pe care noi îi putem consuma în diferite scopuri, ei trebuie returnaţi, trebuie rambursaţi. În ultimii ani 30 de ani România nu a returnat datorie, a tot acumulat, a tot rostogolit datorie, astfel încât de aceea de la zero am ajuns spre 40% din PIB acum. Această datorie va fi plătită chiar de copiii noştri şi nu este o metaforă”, a afirmat Anca Dragu, întrebată duminică seara la Antena 3 dacă mai e loc în buget pe care opoziţia îl numeşte „al austerităţii” de un amendament prin care să crească veniturile românilor, cum ar fi cel al Gabrielei Firea privind creşterea alocaţiilor pentru copii, notează news.ro.

Chestionată de ce este austeritate, prin buget, doar pentru anumite categorii sociale şi nu pentru toată lumea, în contextul în care parlamentariin beneficiază de anumite gratuităţi pe transportul feroviar, aerian, de 1.500 lei bani pentru carburant, 4,500 lei bani cazare şi diurnă de 300 lei pe zi, preşedinta Senatului a răspuns: „Este întrebarea foarte bună şi cu siguranţă ar fi o justă măsură să tăiem şi gratuitatea pentru parlamentari. Sunt cu totul de acord”.

„Pe de altă parte, eu aş evita cuvântul austeritate pentru că totuşi sunt creşteri de venituri în buget. Salariul minim are o creştere. Să nu uităm că suntem într-un an în care economia se chinuie să îşi revină, să îşi revină de pe o creştere economică negativ, o contracţie. Să nu uităm că 2 milioane de români au fost loviţi direct şi indirect de criză, un milion au fost la un moment dat în şomaj şi au avut veniturile reduse. O parte din veniturile pentru aceşti şomeri au fost acoperite din bugetul de stat, ceea ce a cauzat un deficit, o datorie foarte mare. Ar trebui să gândim acest buget în contextul economic actual şi să trecem dincolo de şicanele acestea politice care se iscă în jurul bugetului: nu aş spune că este unul de austeritate, aş spune că este un buget cumpătat”, a completat Dragu.

Parlamentul dezbate luni, în plen reunit, proiectul legii bugetului de stat şi proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe 2021, iar votul final va fi dat marţi.