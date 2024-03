Președinte de CJ: 'Spitalul Judeţean va avea cel mai modern bloc-operator din sud-estul Europei!'

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău va fi dotat, printr-un proiect european de peste 300 de milioane de lei, cu cel mai modern bloc operator din sud-estul Europei, potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu.

Acesta a precizat, luni, într-o conferinţă de presă, că spitalul din Zalău, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj, va mai beneficia de o nouă secţie de oncologie şi de un proiect de eficientizare energetică.

"Noi suntem pregătiţi astăzi să vă anunţăm că vom avea un bloc operator, cel mai modern din sud-estul Europei, pentru că ne permitem să spunem asta. Mai avem un proiect pentru un centru oncologic, care va rezolva problema acelor oameni cu cancer. Ştim ce reprezintă din toate punctele de vedere, pentru o fiinţă umană, şi fizic, şi psihic. În plus, având în vedere suportul pe care trebuie să-l aibă familia pentru acel om, consider că e obligatoriu să dezvoltăm acest centru oncologic la Zalău. Avem medici foarte buni, avem medici performanţi care sunt capabili să ofere pacienţilor un tratament, dacă vom avea acel centru oncologic, şi vă spun că toate aceste lucruri sunt foarte aproape. Vrem să băgăm lopata, hârleţul, cum se spune, în acest an, la fundaţii şi într-un ritm accelerat să le construim, La fel, deja am depus un proiect pe eficientizare energetică şi suntem eligibili. Asta înseamnă o nouă faţă la Spitalul Judeţean, modernă, ca şi în străinătate. Nu suntem europeni de rangul trei sau doi, trebuie să fim europeni de rangul unu", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, relatează Agerpres.

Potrivit acestuia, în prezent se lucrează la proiectul tehnic pentru noul bloc operator, pentru ca în cel mai scurt timp să demareze procesul de achiziţie pentru execuţia de lucrări.

Noul bloc operator va fi construit în extinderea corpului principal de spitalizare şi va avea o suprafaţă totală de circa 9.500 de metri pătraţi, dispuşi pe şase niveluri (demisol, parter şi patru etaje). La demisol se va amenaja camera de sterilizare, vestiarele şi atelierele, iar la parter se va regăsi bucătăria şi sala de mese. Primul etaj va fi destinat Secţiei Anestezie ţi Terapie Intensivă, precum şi Unităţii de Transfuzie Sanguină. Următoarele două etaje vor găzdui cele 14 săli de operaţie, iar la ultimul etaj vor exista săli de şedinţe, un birou şi o terasă.

Valoarea estimată a proiectului cu finanţare europeană pentru realizarea blocului operator este de 303,7 milioane de lei, secţia de oncologie - 221 milioane de lei şi eficientizarea energetică - 59 milioane de lei.