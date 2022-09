Președintele Vucic acuză Occidentul de ipocrizie: Apără integritatea teritorială a Ucrainei, dar încalcă integritatea teritorială a Serbiei

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Occidentul susține integritatea teritorială a Ucrainei, uitând complet de integritatea teritorială a Serbiei, pe care ea însăși a încălcat-o. Liderul sârb a făcut această declarație vineri, în cadrul unei conferințe de presă comune la Belgrad cu premierul ungar Viktor Orban.

"I-am atras atenția premierului Orban asupra nivelului de ipocrizie și a problemelor cu care ne confruntăm în legătură cu narațiunea privind integritatea teritorială. Cât de ușor este pentru [Occident] să apere integritatea teritorială a Ucrainei, care este în conformitate cu Carta ONU, dar cât de ușor este pentru el să uite că există o Cartă ONU în cazul Serbiei, cât de ușor este să uite că există o rezoluție 1244 valabilă a Consiliului de Securitate al ONU care vorbește despre integritatea teritorială a Serbiei", a declarat Vucic, potrivit agenției ruse Tass.

"Am vorbit despre problemele Serbiei, am vorbit despre motivul pentru care popularitatea UE este în scădere în Serbia", a spus el. "Serbia este pe calea europeană, vrea să rămână pe calea europeană, dar Serbia are și propriile interese naționale și de stat."

Anterior, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz i-au trimis o scrisoare comună președintelui sârb, cerând "decizii dure" în chestiunea Kosovo și Metohija. Macron și Scholz l-au notificat pe Vucic cu privire la trimiterea unor consilieri din partea cancelarului german Jens Plötner și a președintelui francez Emmanuel Bonn pentru a-l asista pe reprezentantul special al UE pentru Balcanii de Vest, Miroslav Lajcak.

La 9 septembrie, negociatori ai UE s-au deplasat în Serbia pentru a "explora opțiunile de progres în dialogul" dintre Belgrad și Pristina. Înainte de a ajunge la Belgrad, au avut o întâlnire cu prim-ministrul Kosovo nerecunoscut, Albin Kurti, la Pristina.

Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată la 10 iunie 1999, reafirmă faptul că provincia autonomă Kosovo și Metohija face parte din Serbia. Autoritățile din Kosovo și-au declarat unilateral independența în februarie 2008. Mai mult de 60 de țări, printre care Rusia, India și China, precum și cinci state membre ale UE, inclusiv România, se opun recunoașterii Kosovo.