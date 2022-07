Prima declarație a Simonei Halep după calificarea în semifinale la Wimbledon: 'Am avut probleme, dar îmi recâştig încrederea'

Simona Halep a declarat, miercuri, după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon, că joacă în prezent cel mai bun tenis al său.

„Mă bucur că sunt din nou în semifinale. Sunt foarte ermoţionată. A fost un meci dificil. Am avut însă încredere în mine, am spus că trebuie să fiu tare pe picioare. Totul este bine când se termină cu bine. Da, categoric, joc cel mai bun tenis al meu. Am avut probleme, dar îmi recâştig încrederea”, a spus Halep în interviul de pe teren, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul 18 mondial şi cap de serie 16, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de grand slam de la Wimbledon.

Halep a învins-o în sferturi pe americanca Amanda Anisimova, locul 25 mondial şi cap de serie 20, scor 6-2, 6-4.