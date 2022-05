Primăria Buzău dă de lucru DNA: Peste o mie de pagini cu documente pentru ancheta cu proiecte cu fonduri europene, trimise procurorilor

Primăria municipiului Buzău a transmis, luni, către DNA peste o mie de pagini de documente - hotărâri de consiliu local, contracte de atribuiri a lucrărilor şi dosare de plăţi - în legătură cu ancheta care vizează unul dintre proiectele cu fonduri europene derulate în municipiu, anunță news.ro.

Potrivit primarului Constantin Toma, DNA Ploieşti a solicitat Primăriei Buzău, la finele săptămânii trecute, documentele necesare pentru ancheta care a dus la sistarea de către AMPOR a plăţilor pentru proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere.

”Ne-au cerut documentele, le-am pregătit încă de săptămâna trecută. De joi şi până duminică am lucrat la treaba asta pentru că, pe lângă documentele obişnuite, avem la aceste proiecte şi nişte planşe foarte mari pentru care noi nu avem echipamente în Primărie să le putem multiplica, iar astăzi am transmis tot ce ţine de acest proiect DNA-Serviciul teritorial Ploieşti. Sunt 1.071 de pagini, de la hotărâri de consiliu local, la contracte de atribuire, autorizaţii, avize, planşe şi documente care atesta anumite stadii ale execuţiei pentru care au fost decontaţi banii după ce au fost verificate la Primăria, Buzău, ADR Sud-Est şi chiar la Bucureşti. Am transmis aceste documente, cu siguranţă după ce dânşii le vor studia vor mai cere şi alte lămuriri pe care le vom da şi sper să se rezolve cât mai repede această problemă pentru că Buzăul este un oraş blocat”, a declarat, luni, pentru News.ro, primarul Constantin Toma.

De asemenea, edilul buzoian consideră că este un lucru bun că DNA a solicitat documentele respective ceea ce ar putea duce la deblocarea situaţiei.

”Este prima comunicare pe acest subiect cu cei de la DNA, sper să verifice toate documentele, să vadă că nu este nimic în neregulă şi să se reia acest proiect. Am avut şi noroc, cred că m-a ajutat mult şi presa, fie ca a vrut fie că nu, dar faptul că s-a făcut şi vâlva asta la nivel naţional şi faptul că am trimis o înştiinţare de lunea trecută Parchetului General prin care am informat că mă pun la dispoziţia anchetatorilor cred că a mişcat oarecum lucrurile. Am mai discutat şi astăzi cu nişte colegi din ţară mai este un caz în care un coleg primar a fost informat din decembrie că s-a deschis un dosar penal pentru suspiciune de fraudă tot pe un proiect european la care însă nu au fost blocate plăţile dar lor din decembrie şi până acum nu li s-a solicitat nimic, niciun document”, a mai declarat Constantin Toma.

DNA-Serviciul teritorial Ploieşti a confirmat săptămâna trecută că pe rolul instituţiei a fost înregistrat un dosar în data de 10 februarie 2022 în care urmărirea penală se desfăşoară doar cu privire la faptă (in rem) fără ca cineva să fie deocamdată pus sub acuzare.