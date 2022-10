Primăria Sector 5 organizează ultima reprezentație de anul acesta a evenimentului Străzi deschise - București

Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache în parteneriat cu Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive PROEDUS organizează în perioada 15-16 octombrie 2022 ultima reprezentație de anul acesta a evenimentului Străzi deschise - București.

Evenimentul are loc pe Strada Bârcă din Sectorul 5 al capitalei, porțiunea cuprinsă între Calea Rahovei și Strada Dumbrava Nouă, iar programul include trasee pietonale temporare animate de activități culturale, educaționale și sportive, proiectul fiind unul dintre cele mai ample reprezentații outdoor ale capitalei.

Cetățenii Sectorului 5, îndeosebi copiii, se vor bucura în acest weekend de activități alături de PROEDUS, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Masca, Circul Metropolitan, Teatrul de Animație Țăndărică și mulți alții.

SÂMBĂTĂ - 15 OCTOMBRIE 2022

11:00 – 20:00 PROEDUS - Activități sportive, zone de joacă și mișcare

11:00 – 12:00 - Teatrul Ion Creangă - Atelier de joacă

12:00 – 12:30 - Circul Metropolitan București - Momente artistice

12:00 – 13:00 - Teatrul Ion Creangă - Atelier interactiv

15:30 – 16:30 – Andantino - Spectacole de muzică și dans pentru copii

16:00 - 16:40 - Teatrul Masca - THE BEST OF LIVING STATUES

16:30 – 17:30 - Școala De Artă București - Spectacol de percuție și ritm

17:00 – 19:00 - Teatrul de Animație Țăndărică - Spectacole de teatru

Stefan Craiu – „Nostalgia”, „Gunoierul”, „Figaro”, „The sad clown rejected”

Simina Constantin – „Mimarionet”, „Rata dansatoare”, „Neandertal day”, „Bunica”

Alina Petrescu – „Gore stie tot”, „Alice din Tara Minunilor”, „Aria calomnieie”

Eugenia Barbu –„ Zauberflote”, „In pod”, „Boonik”, „The Wild Boy”

Ioan Paduraru – „Maimu Elvis”, „Badea Gheorghe”, „Tenor-Contratenor”

17:30 - 18:00 - Școala De Artă București – Recital trupa de dans

18:00 – 19:00 - Școala De Artă București - Recital de muzică pop – Viviene Clement

DUMINICĂ- 16 OCTOMBRIE 2022

11:00 – 20:00 - PROEDUS - Activități sportive, zone de joacă și mișcare

12:00 – 12:30 - Circul Metropolitan București - Momente artistice

16:00 - 16:40 - Teatrul Masca - THE BEST OF LIVING STATUES

16:00 – 17:00 - Teatrul Ion Creangă - Atelier de joacă

16:30 – 17:30 - Școala De Artă București - Spectacol de percuție și ritm

17:00 – 18:00 - Teatrul Ion Creangă - Spectacol Magia Ghicitorilor

17:00 – 19:00 - Teatrul de Animație Țăndărică - Spectacole de teatru

Ioan Paduraru – „Maimu Elvis”, „Badea Gheorghe”, „Tenor-Contratenor”, „Street Singer”

Adrian Lefter – „Piratul Hopkins”, „Spiridusul la volan”, „Master Winnie”, ‚Ilie din Norvegia”

Roxana Visan – „On ice”, „Când iubesc”, „ Marlyn Monroe”, „Belly dance”

Ioana Chelaru – „”Viva Mexico”, „Paloma”, „N&G”, „Cele doua cuvinte”

Gratiela Stefan – „Pescarul amator”, „Bublle Monkey”, „Carmen”, „Chanel”

17:30 - 18:00 - Școala De Artă București - Recital trupa de dans

18:00 – 19:00 Școala De Artă București - Recital de muzică pop – Viviene Clement

19:00 – 20:00 - Școala De Artă București - Recital de muzică populară