Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor:'Am votat pentru continuitate, pentru ca Satu Mare să meargă mai departe pe drumul schimbării'

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, candidatul UDMR pentru un nou mandat, a votat, duminică, pentru o echipă care are viziune şi nu "interese de conjunctură", relatează AGERPRES.

"Respectul faţă de comunitatea în care trăieşti îl manifeşti şi prezentându-te la vot şi votând conform conştiinţei. Eu asta fac de 20 de ani, am participat la fiecare scrutin şi am votat. Astăzi am votat pentru continuitate, pentru ca Satu Mare să meargă mai departe pe drumul schimbării, pentru că stagnarea nu mai este o opţiune pentru comunitatea noastră, pentru oraşul nostru. Preşedintele Consiliului Judeţean şi primarul sunt cei care pot da direcţia bună spre dezvoltare într-o comunitate. Am votat pentru experienţă, pentru candidaţi care sunt capabili să conducă comunităţile spre o dezvoltare, am votat pentru o echipă care are viziune şi nu interese de conjunctură", a spus Kereskenyi Gabor.

El a votat la secţia amenajată în incinta Grădiniţei nr. 15 din municipiu.

