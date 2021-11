Primul mesaj al jucătoarei chineze dispărute după ce a acuzat un lider chinez de viol/ Șefii WTA pun la îndoială mesajul și cer eliberarea jucătoarei

Shuai Peng, care ar fi dispărut după ce a dezvăluit că a fost violată de un fost vicepremier chinez, i-ar fi transmis un mesaj șefului WTA Steve Simon pentru a fi dat publicității, informează canalul de stat chinez CGTN. În acest email, jucătoarea de tenis infirmă acuzațiile de viol și precizează că este în siguranță.

"Bună tuturor, sunt Peng Shuai

În ceea ce priveşte ştirile recente apărute pe site-ul oficial al WTA, conţinutul nu a fost confirmat sau verificat de mine şi s-a publicat fără acceptul meu. Ştirea din acel comunicat, inclusiv afirmaţia cu privire la agresiunea sexuală, nu este adevărată. Nu am dispărut şi nu sunt în pericol. Doar m-am odihnit acasă şi totul este în regulă. Mulţumesc din nou pentru că vă pasă de mine.

Dacă WTA mai publică ştiri despre mine, vă rog să verificaţi informaţiile la mine şi să publicaţi cu acceptul meu. Ca jucătoare profesionistă de tenis, vă mulţumesc pentru companie şi consideraţie. Sper să promovez tenisul chinez dacă voi avea şansa în viitor. Sper că tenisul chinez va deveni din ce în ce mai bun.

Încă o dată, mulţumesc pentru consideraţie", este mesajul postat pe Twitter de CGTN.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI