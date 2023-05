Primul sport în care sportivii din Rusia și Belarus vor fi reprimiți: vor concura la Campionatul Mondial

Congresul Ordinar al Federației Internaționale de Judo a decis reprimirea în competiții a sportivilor din Rusia și Belarus. Aceștia vor concura ca sportivi neutri la Campionatul Mondial de Judo.

”In urma Comitetului Executiv ce a precedat Congresul Ordinar al Federatiei Internationale de judo, s-a adoptat decizia de reprimire in competitiile oficiale a judoka rusi si belarusi, acestia urmand a concura ca sportivi neutri. Totodata s-a decis ca in prealabil, acestia sa fie supusi unei atente analize a unei comisii specializate pentru a fi verificata implicarea sau neimplicarea acestora in conflictul din Ucraina.

Urmare a acestei decizii, acestia vor fi prezenti la Campionatul Mondial de Judo pentru Seniori de la Doha din perioada 6-15 Mai 2023. Delegatia sportivilor celor doua tari contine un numar total de 19 judoka (10 la masculin si 9 la feminin).

La Congresul Ordinar al Federatiei Internationale de Judo de la Doha, Qatar, federatia noastra este reprezentata de domnii Florin Bercean – Vicepresedinte executiv si Eduard Zgorcea – Secretar federal.”, arată Federația Română de Judo.