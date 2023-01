Prinţul Harry a dezvăluit că a ucis 25 de persoane în Afganistan

Prinţul Harry dezvăluie în memoriile sale, "Spare" (Rezervă), că a ucis 25 de "talibani" când era angajat ca pilot de elicopter în Afganistan, fiind nevoit să-şi considere ţintele drept "piese de şah", aşa cum a aflat la antrenament pentru a putea trage, a scris joi The Telegraph, potrivit news.ro.

Fiul cel mic al regelui Charles III a fost 10 ani în armata britanică, cu două campanii în Afganistan, în 2007-2008 timp de 10 săptămâni, apoi ca pilot de elicopter în sudul ţării din septembrie 2012 până în ianuarie 2013. A demisionat în 2015 pentru că nu s-a putut întoarce pe teren.

În cartea sa "Spare", ce va apărea marţi, dar din care unele ziare britanice au obţinut deja o copie, prinţul care locuieşte în California povesteşte că a învăţat, în cadrul antrenamentului său, să ucidă duşmani şi că asta făcea parte din meseria lui: "Trăgeam când trebuia, luam o viaţă pentru a salva o viaţă".

Potrivit Telegraph, el spune despre a doua sa campanie că şi-a putut număra victimele datorită camerelor de la bordul elicopterului său Apache.

"Mi s-a părut esenţial să nu-mi fie frică de acest număr. Deci numărul pentru mine este 25. Nu este un număr care să mă umple de satisfacţie şi nici care să mă jeneze", scrie prinţul în vârstă de 38 de ani.

El spune că a considerat aceste victime drept "piese de şah" scoase din joc, aşa cum se prevedea în antrenamentul său, deoarece era imposibil să ucizi o ţintă "dacă o consideam persoană".

"Mi-am fixat ca obiectiv încă din prima zi să nu mă duc niciodată la culcare îndoindu-mă că am făcut ceea ce trebuie, că am împuşcat talibani şi numai talibani, fără civili în apropiere", a spus el. "Am vrut să mă întorc întreg în Marea Britanie, dar mai mult am vrut să mă întorc acasă cu conştiinţa intactă".

Potrivit ziarului, implicarea militară a prinţului l-a transformat într-o potenţială ţintă a teroriştilor, de unde şi temerile cu privire la siguranţa lui pe care le-a exprimat de când a părăsit familia regală în 2020 şi şi-a pierdut protecţia publică.