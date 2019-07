Probleme în Alianţa USR-PLUS. Cioloş îl 'înţeapă' pe Barna: 'Românii aşteaptă să vadă ce idei avem, nu ce pastile a mai luat cutare'

În Alianţa USR-PLUS apar din nou semne de tensiune, pe fondul pregătirilor pentru desemnarea unui prezidenţiabil al alianţei. Într-un interviul pentru hotnews.ro, Dacian Cioloş afirmă că partenerii de la USR vorbesc prea mult despre preşedinţie, în condiţiile în care principalul scop al alianţei este obţinerea guvernării în 2020. Mai mult, liderul PLUS a făcut aluzie şi la discursul inedit al lui Dan Barna de la Congresul USR, cu trimiteri la filme SF, dar şi la ţinuta stridentă a partenerlui de alianţă.

"Din punctul nostru de vedere, la PLUS, dincolo de candidatul la Președinție, e foarte important să avem o poziționare clară de pe acum privind modul în care ne pregătim să guvernăm România. Eu am spus de când am înființat noi partidul, obiectivul nostru este să ajungem la guvernare în 2020, să putem fi parte a unei majorități politice. Și noi și pentru asta ne pregătim la PLUS și vrem să-i convingem și pe colegii din USR, care vorbesc foarte mult de președinție, că noi trebuie să guvernăm România. Chiar degeaba am câștiga președinția, dacă nu avem guvernarea, trebuie să fim realiști. Românii așteaptă de la noi să schimbăm lucrurile în România. Un președinte singur nu poate să schimbe lucrurile în România. O majoritate parlamentară și un guvern pot să facă lucrul acesta.

Și atunci preocuparea noastră, la PLUS, dincolo de candidatul la președinție - care este important, evident - , este să ne pregătim pentru guvernare. Și eu, dacă voi intra pentru o candidatură, voi intra cu această idee în spate, că noi, în paralel cu candidatura la Președinție, trebuie să ne pregătim și pentru guvernare și acest tandem trebuie să aibă în minte lucrul acesta.



(...) Nu e deloc târziu, nu vă faceți nicio grijă. Decât să alimentăm discuții sterile acum, concentrate pe persoane și pe trecutul lor și unde au lucrat și ce au făcut, noi discutăm despre substanță, despre conținut. Eu cred că asta așteaptă românii, cel puțin cei care ne-au votat pe noi la alegerile europarlamentare. Românii așteaptă conținut, să vadă ce idei avem pentru România, nu să vadă cu ce costum s-a îmbrăcat cutare, ce pantofi a avut, pastile a mai luat. Noi luăm foarte în serios treaba asta", a declarat Cioloş.

Dan Barna a evocat, sâmbătă la Congresul USR, scena din filmul „Matrix” în care personajul principal avea de ales între a lua pastila roșie sau albastră. Liderul partidului a spus că, prin intrarea în politică, a ales să ia pastila albastră care îi arată realitatea așa cum este ea. De fapt, în film, pastila roşie era cea care îi arăta personajului realitatea. Barna a mai fost ţinta ironiilor şi pentru că a ales să se prezinte la congres cu o pereche de pantofi în mai multe culori.