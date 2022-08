Probleme mari pentru clienții Zara sau Tommy Hilfiger: criza energetică afectează puternic industria modei

Industria de confecţii din Bangladesh, al doilea exportator mondial după China, este lovită din două părţi prin încetinirea cererii mondiale şi o criză energetică care riscă să ameninţe revenirea ţării din pandemie, transmite Bloomberg, arată Agerpres.

Plummy Fashions Ltd., un furnizor pentru grupul PVH Corp., firma mamă a mărcii Tommy Hilfiger, precum şi pentru marca Zara a grupului Inditex, a constatat o scădere de 20% a noilor comenzi în luna iulie comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, a declarat directorul operaţional, Fazlul Hoque.

"Retailerii de pe pieţele din Europa şi SUA fie întârzie să preia livrările de produse finite, fie amână comenzile. Inflaţia care afectează destinaţiile noastre de export are un impact serios asupra noastră", a spus Fazlul Hoque.

Diminuarea comenzilor este un risc pentru economia din Bangladesh, unde industria de textile este responsabilă pentru aproximativ 10% din Produsul Intern Brut şi angajează 4,4 milioane de persoane. Însă această lovitură nu putea veni într-un moment mai prost pentru Bangladesh, unde autorităţile sunt nevoite acum să recurgă la întreruperea furnizării de energie electrică pentru consumatorii industriali în ideea de a proteja rezervele de combustibili în contextul unei crize energetice regionale, provocate în parte de războiul din Ucraina.

"Aprovizionarea neîntreruptă cu electricitate este o condiţie crucială pentru livrarea la timp a produselor. Ne confruntăm cu o combinaţie de mai multe probleme atât acasă cât şi peste hotare", a concluzionat Fazlul Hoque.

Odată cu criza energetică au crescut şi costurile cu afacerile. Standard Group Ltd., unul din cei mai mari exportatori de textile din Bangladesh, care furnizează produse pentru nume precum Gap Inc. şi H&M Hennes & Mauritz AB, depinde de electricitatea produsă de generatoare timp de cel puţin trei ore pe zi. "Costul energiei electrice produsă de generatoare este de trei ori mai mare decât cea furnizată de reţeaua naţională pentru că motorina este scumpă. Nu putem să ţinem instalaţiile închise din cauza întreruperii furnizării de electricitate. Dacă am face asta materialele textile s-ar deteriora", a spus preşedintele Standard Group Ltd., Atiqur Rahman.

La toate acestea se adaugă şi deprecierea monedei euro în raport cu dolarul, care erodează apetitul pentru textilele produse în Bangladesh, care sunt comercializate în dolari.

"Hainele sunt un articol cu caracter discreţionar. Dacă factura la electricitate a explodat în Europa, atunci oamenii îşi vor reduce cheltuielile discreţionare şi hainele sunt una din aceste categorii", subliniază Charlie Robertson, economist şef la Renaissance Capital.

Îngrijorările actorilor din industria de textile din Bangladesh vin într-un context în care sectorul şi-a revenit după comenzile anulate în primele zile ale pandemiei. În anul fiscal care s-a încheiat în luna iunie 2020, exporturile de haine au scăzut la 27,95 miliarde de dolari, cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, pentru ca în anul fiscal următor să îşi revină până la un record de 42,6 miliarde de dolari, când au fost responsabile pentru 82% din exporturile totale ale statului Bangladesh.

"Tocmai ne revenisem din pandemia de Covid când a venit războiul", spune preşedintele Standard Group Ltd., Atiqur Rahman.