Probleme mari pentru ucraineni. Au cerut arme și le-au primit. Acum rămân fără ele. Rușii distrug metodic ajutoarele occidentale pentru armata ucraineană/ Video

Forțele armate rusești au început să atace cu arme cu rază lungă unele din echipamentele americane primite recent de Ucraina în contextul în care Rusia încă beneficiază de o superioritate covârșitoare în ceea ce privește armamentul convențional.

O înregistrare video publicată de ministerul rus al Apărării în care prezintă atacarea unui obuzier M109 arată cât de vulnerabile pot fi echipamentele occidentale în fața unor atacuri de la distanță, chiar și în condițiile în care Forțele Aeriene Ruse nu au reușit să obțină superioritatea aeriană deasupra Ucrainei nici după a 104-a zi a războiului.

Înregistrarea a fost redistribuită pe Twitter de jurnalistul german Julian Röpcke, acesta notând că ea arată cât de urgent au nevoie forțele armate ucrainene de tehnică militară grea din partea aliaților occidentali și că Rusia încă se bucură de o superioritate de 10 la 1 în ceea ce privește armamentul convențional.

Obuzierul văzut în imagini, un model M109A3GN, este versiunea norvegiană a obuzierelor autopropulsate M109 de fabricație americană produs de la începutul anilor 1960. Îmbunătățit și modernizat constant de-a lungul anilor, el este în continuare considerat o armă de încredere pentru sprijinirea brigăzilor de armură și infanterie mecanizată.

Potrivit The Kyiv Independent și a altor surse, Norvegia ar fi donat Ucrainei 20 de obuziere M109A3GN. Fotografii cu unele dintre acestea au fost distribuite pe Twitter și alte rețele de socializare.

#Ukraine: A Ukrainian convoy was filmed passing by somewhere in #Kyiv Oblast - at least 4 recently donated M109A3GN 155mm self-propelled howitzers can be seen. pic.twitter.com/SlnX0g6gsy