Prof. Univ. Dr. Dan Mircea Enescu: După doi ani de pandemie, singura clinică de chirurgie plastică pediatrică din România își reia activitatea normal

„Suntem în goana după recuperarea timpului pierdut. Singura clinică de chirurgie plastică pentru copii din România își reia activitatea normală, după doi de pandemie și de restricții, în care numărul internărilor și al operațiilor s-a desfășurat la un nivel de aproximativ 10% din media unui an obișnuit. În anumite momente, din 38 de paturi, maximum 20 au fost ocupate, în special pentru tratarea arsurilor și a traumatismelor. În cazul pacienților cu arsuri, ei trebuiau protejați și de COVID-19, având o imunitate mai slabă”, a declarat Prof. Univ. Dr. Dan Mircea Enescu.

În cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală funcționează singura clinică din țara noastră specializată în chirurgie plastică pediatrică. În ultimii doi ani, din cauza crizei sanitare și a pandemiei, activitatea clinicii a fost afectată și sute de copii cu diverse probleme, malformații sau tumori, nu au putut avea acces, din motive obiective, la îngrijirea medicală necesară, fiind tratate doar cazurile urgente: arsurile și traumatismele.

Prof. Univ. Dr. Dan Mircea Enescu: „Pandemia și restricțiile au afectat activitatea în cadrul secției de chirurgie plastică pediatrică și, din păcate, mulți copii cu malformații sau cu diverse tipuri de tumori nu au mai putut beneficia de tratament la momentul optim. În ultimii doi ani, pentru anumite perioade, numărul internărilor și al operațiilor a fost la un nivel minim – o dramă pentru sutele de copii care depindeau de asistență medicală specializată. Spre exemplu, înainte de pandemie, în cadrul secției de chirurgie plastică pediatrică se făceau, pe an, aproximativ 60-80 de intervenții de despicătură de buză și palat. În primul an de pandemie, nu s-a efectuat nicio operație de acest timp, iar în al doilea an, doar trei”.

„Când vorbim despre chirurgia plastică la copiii, unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să ținem cont este reprezentat de momentul în care se efectuează operația. Majoritatea afecțiunilor din sfera chirurgiei, în special malformațiile, necesită o intervenție rapidă și orice fel de amânare poate duce la o agravare a viitorului copilului respectiv și la complicații pe termen lung. Există o perioadă optimă în care să se intervină, altfel riscăm să se recupereze greu sau niciodată. Din cauza pandemiei, două generații de copii nu au putut să beneficieze de tratament, de aceea este nevoie să recuperăm rapid timpul pierdut și să reintrăm în normalitatea de dinainte de pandemie și suntem pregătiți pentru acest lucru”, a explicat Prof. Univ. Dr. Dan Mircea Enescu.

Clinica de chirurgie plastică pediatrică din cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu” este una dintre cele mai moderne secții din România, dispune de aparatură și echipament de ultimă generație și de o echipă profesionistă, formată din medici de renume. În cadrul clinicii, se tratează: despicături labio-palatine, sindactilii, alte malformaţii ale mâinii, polidactilii, tumori de părţi moi, nevi pigmentari, sechele cicatriceale post-arsură şi post-traumatice, reabilitare post-arsură şi post-traumatică.