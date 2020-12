Program de pandemie - Cum s-au pregătit televiziunile pentru Crăciun

Transmisiuni în direct de la Vatican şi Catedrala Sfântul Iosif la TVR 2, episod special "Las Fierbinţi" la Pro TV joi şi multe filme, între care "Furios şi iute 8: destin periculos", „Asterix şi Obelix contra lui Cezar", „Frozen - Regatul de gheaţă”, „Miracolul de pe strada 34”, au fost incluse în oferta posturilor de televiziune în zilele de Crăciun.

TVR 1

În perioada Crăciunului, TVR 1 a pregătit programe în premieră, filme şi emisiuni de divertisment, concerte şi emisiuni pentru copii.

Telespectatorii vor vedea ediţii speciale ale programelor postului TVR 1 - "Izolaţi în România", "Bine faci, bine găseşti!", concerte speciale de Crăciun - "Noi suntem români!", "Silent Night, John Williams live in Vienna", programe stand-up comedy, dar şi pentru copii - emisiunea "Alina şi picii ei", spectacolul Operei Comice pentru Copii, "Poveste de Crăciun", tronsoane de filme şi animaţii, precum şi filme cu tematică de Crăciun.

23 decembrie

De la ora 22.00, într-o ediţie specială "Adevăruri despre trecut", la TVR 1 va fi povestea lui Moş Gerilă. Sărbătoarea Crăciunului nu era recunoscută şi nici celebrată de regimul comunist întrucât partidul avea o doctrină atee. Obiceiul darurilor însă era păstrat, iar Moş Crăciun avea un înlocuitor care îi semăna destul de bine: personajul Moş Gerilă. Ce daruri se obişnuiau în acele timpuri, cum sărbătoreau românii Crăciunul la oraş, dar şi în mediul rural, având în vedere că statul comunist nu acorda zi liberă pe 25 decembrie, cum şi de unde făceau rost de brad sunt doar câteva întrebări la care documentarul „Ultimul Moş Gerilă", realizat de Carmen Bărbulescu, va răspunde. Filmul cuprinde, printre altele, fragmente din arhiva de aur a TVR cu Toma Caragiu şi Stela Popescu întruchipând personajul Moş Gerilă. Participă la această ediţie invitaţii: Hanno Hoefer (Nightlosers), actorii George Robu şi Ligia Stan, Laura Sgârcitu, manager cultural.

24 decembrie

Spectacolul „Poveste de Crăciun", pus în scenă de Opera Comică pentru Copii, este programat la ora 12.00.

Noi secrete din gastronomia românească vor fi dezvăluite pe 24 decembrie, la ora 13.30, la "Guşti! Şi apoi mănânci"- cu chef Alex Petricean, care l-a invitat în bucătărie pe tatăl său, Alexandru-Ştefan.

Cu puţin timp înainte ca Moşul să îşi înceapă călătoria pe la casele tuturor copiilor, pe 24 decembrie, de la ora 16.15, cei mici, dar şi cei mari pot alege să petreacă o oră alături de "Alina şi picii ei".

Dana Deac a călătorit, din nou, în România binelui pentru a descoperi câteva portrete ale unor oameni care săvârşesc binele în mod firesc - Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, Dan Perjovschi, Lorita Constantinescu, Adriana şi Virgil Scripcariu, Wargha Enayati şi Mihai Covaliu. În Ajun de Crăciun, de la ora ora 18.30, le vom putea urmări într-o nouă ediţie a emisiunii Bine faci, bine găseşti, realizator şi producător Dana Deac.

Iuliana Tudor prezintă programul de colinde "Nu uita că eşti român", de la ora 21.00 şi în 25 decembrie, de la ora 18.25.

Programul special de colinde „Nu uita că eşti român" începe la TVR 1 pe 24 decembrie, de la ora 21.00 şi continuă în ziua de Crăciun, de la 18.25.

25 decembrie

Matinalul "Cu capu-n zori" începe la ora 7.00 cu Liza şi Fere, Bianca, Angie şi Mădălina care vor avea surprize şi cadouri, alături invitaţii lor speciali: Fuego, Stela Enache, Ionuţ şi Doiniţa Dolănescu, Paula Seling, Narcisa Suciu.

De la ora 09.45, în ediţia specială "Universul credinţei", telespectatorii vor putea viziona în direct Slujba de Crăciun. Maestrul Grigore Leşe se va afla alături de Andrei Victor Dochia şi Răzvan Bucuroiu în studioul TVR 1, la transmisiunea în direct a slujbei de Crăciun.

Ediţia "Tezaur folcloric", de la ora 12.00, propune „Colinda Cerbilor", într-o filmare care-l prezintă pe Ioan Bocşa interpretând celebrul colind. Videoclipul este realizat cu participarea actorilor Lucreţia Orga, Ioan Josan şi a Ansamblului „Icoane" al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj Napoca.

De la ora 19.20, la TVR 1 va fi o ediţie de Crăciun "Izolaţi în România.

Artiştii Marius Gheorghiu, Magda Chihaia, Cristi Poe, Cristina Strecopitov, Vlad Gălăţianu au pregătit de la ora 23.15 "Un Crăciun de tot râsul!", show de comedie cu momente de stand up comedy, parodii muzicale, poezie comică şi magie.

26 decembrie

Fanii "Star Wars" şi ai muzicii de film vor vedea sâmbătă, de la ora 9.50, animaţia "Războiul stelelor: războiul clonelor" (Star Wars: The Clone Wars - SUA, 2008), în regia lui Dave Filoni. Acţiunea are loc după evenimentele din filmul „Războiul stelelor: Episodul II - Atacul clonelor". Anakin Skywalker şi ucenicul lui, Ahsoka Tano, sunt angajaţi de Jabba the Hutt să-l găsească pe fiul acestuia, care a fost răpit.

Apoi, de la ora 11.40, este programat Concertul special al Filarmonicii din Viena - John Williams Live in Vienna.

Seara, de la 21.10, TVR 1 a pregătit concertul extraordinar „Silent Night", un program de cântece de Crăciun din repertoriul internaţional şi colinde româneşti, reinterpretate într-un stil original de artişti români din diferite zone muzicale. Alături de Orchestra Simfonică Bucureşti şi Big Band-ul Radio va fi dirijorul Andrei Tudor, grupul vocal „Acapella", corul de copii „Sunetul Muzicii", precum şi Loredana, Monica Anghel, Luminiţa Anghel, Paula Seling, Irina Baianţ, Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Andrei Lazăr, Ionuţ Ungureanu şi Aurelian Temişan.

27 decembrie

Tineri şi mari interpreţi ai folclorului românesc vor cânta în ediţia specială Tezaur folcloric - „Dă, Doamne, la lume bine!", de la ora 13.05.

Filme de Crăciun la TVR 1

În seara de Ajun, de la ora 23.10, a fost programată comedia romantică „Un trandafir de Crăciun" (A Rose for Christmas - SUA, 2017). Pe 25 şi pe 26 decembrie, de la ora 14.30, telespectatorii pot vedea „Asterix şi Obelix contra lui Cezar" (Franţa-Italia, 1999), respectiv „Asterix şi Obelix - misiune Cleopatra" (Franţa, 2002) - ambele cu Gerard Depardieu pe afiş, iar în seara de Crăciun, de la 21.10, o premieră: ecranizarea din 2014, „Frumoasa şi Bestia" (La Belle et la Bete, Franţa, Germania, Spania), cu Lea Seydoux şi Vincent Cassel, regia Christophe Gans.

TVR 2

Colindele şi concertele extraordinare, transmisiunile în direct de la Vatican şi Catedrala Sfântul Iosif şi cele mai frumoase filme se regăsesc în programele de sărbătoare. Ediţiile speciale „Câştigă România!” şi „Femei de 10, bărbaţi de 10” vor completa zilele de Crăciun la TVR 2.

Joi, de la ora 15.00, Paula Seling invită publicul la un concert aniversar, „Poveşti de iarnă”, iar de la ora 18.00, în platoul emisiunii „Nu există nu se poate”, Andreea Marin are un interlocutor special… Moş Crăciun.

Virgil Ianţu spune în Ajun… „Câştigă România!”, de la ora 19.30, alături de trei invitaţi: Lia Bugnar, Ilona Brezoianu şi Marius Manole.

Joi, 24 decembrie, de la ora 20.30, „Credo” dedică o ediţie specială sărbătorii Naşterii Domnului. Telespectatorii vor putea urmări în transmisiune directă Vigilia di Natale şi Liturghia pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc le oficiază în Basilica Sfântului Petru de la Vatican. Seara de Ajun se încheie cu un eveniment muzical unic, de la Catedrala romano-catolică Sf. Iosif. De la ora 22.00, publicul va putea urmări concertul „Dar şi har” susţinut de Orchestra Simfonică Bucureşti, sub bagheta compozitorului Andrei Tudor, cu participarea artiştilor Andra, Paula Seling, Luminiţa Anghel, Dalma, George Miron şi mulţi alţii.

În prima ziua de Crăciun, de la ora 12.30, este programat în premieră documentarul „De la Ierusalim la Bethleem”, iar de la ora 13.00, din Piaţa San Pietro de la Vatican vor fi transmise mesajul şi binecuvântarea Papei Francisc.

Sub genericul „Repere sacre”, telespectatorii TVR 2 pot urmări de la Catedrala Sf Iosif, începând cu ora 8.00, slujbele din prima zi de Crăciun, „Solemnitatea Naşterii Domnului nostru Isus Cristos”, iar duminică, 27 decembrie, „Solemnitatea Sfintei Familii: Isus, Maria si Iosif”.

Pe 25 decembrie, de la ora 13.30, Paul Surugiu Fuego a invitat câţiva prieteni care vor colinda: Irina Loghin, Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanţu, Ovidiu Komornyik, Valeria şi Traian Ilea, Sanda Ladoşi, Margareta Clipa şi Vlad Creţu.

De la ora 20.00, Corina Dănilă şi Dragoş Huluba invită telespectatorii la o ediţie specială „Gala umorului”, în care vor fi momente cu Toma Caragiu, Amza Pellea, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Octavian Cotescu, Ştefan Bănică şi mulţi alţii. Pe 26 decembrie, de la ora 13.00, „Gala umorului” a pregatit o ediţie specială „Stela Popescu” cu momente inedite din Arhiva de Aur a TVR.

Marina Almăşan ne aşteaptă în a doua zi de Crăciun, de la ora 15.00, la un Târg de Crăciun marca „Femei de 10, barbaţi de 10”.

Pentru iubitorii circului, TVR 2 a pregătit pe 25 decembrie, de la ora 15.30 spectacolele Cirque du Soleil: Amaluna, iar de la ora 22.10 Cirque du Soleil: Alegria.

Printre cele mai aşteptate filme vor fi difuzate: vineri, 25 decembrie, de la 16.30, „Condurul şi trandafirul: Povestea Cenuşăresei”. Şi în a doua zi de Crăciun, de la ora 20.10, „Sissi”, cu Romy Schneider. Sâmbătăva debuta, de la ora 22.00, un nou serial italian: "Hotel Imperial".

TVR 3

Din Ajun şi până în a doua zi de Crăciun, de la ora 7.55, în fiecare dimineaţă vor fi concerte de orgă şi operă sacră la "Cap de Afiş".

La TVR 3 sunt programate şi două ediţii speciale de gastronomie în a doua şi a treia zi de Crăciun: "Sarea în Bucate" (sâmbătă, 26 decembrie, de la ora 11.00) şi "Cu tigaia-n spate" (duminică, 27 decembrie, de la ora 11.00).

Colinde vor cânta Paula Seling în 23 şi 24 decembrie (de la ora 13.00), Grigore Leşe în 26 decembrie, de la ora 18.30, şi Mariana Nicolesco, la Vatican, în 24 decembrie, de la orele 15.05, 21.50 şi 23.20, în 25 decembrie, de la orele 21.50 şi 23.40, şi în 26 decembrie, de la orele 14.30 şi 15.50. Alături de ei, vineri, 25 decembrie, de la ora 13.00, va fi Ansamblul Etnofolcloric Plăieşii şi Nicolae Gribincea cu Filarmonica de Stat «Serghei Lunchevici» din Chişinău.

Sărbătoarea de Craciun se încheie cu filmul Festivalului George Enescu - ediţia 2019 programat duminică, 27 decembrie, de la ora 23.00.

Pro TV

Un episod special de două ore "Las Fierbinţi" va fi joi, 24 decembrie, de la ora 20.30. Pro TV va difuza vineri, în prima zi de Crăciun, "Furios şi iute 8: destin periculos", cu Vin Diesel şi Dwayne Johnson, iar sâmbătă comedia „Pinguinii domnului Popper”.

Sâmbătă, la Pro TV, de la ora 9.00 este programat filmul „Prietenii lui Moş Crăciun”, 2009, la 10.30 - „Epoca de gheaţă: Ploaie de meteoriţi”, 2016, iar de la ora 14.00 - comedia „Fără reţineri”, 2007. „Karate Kid”, 2010, este programat la ora 16.15.

Antena 1

Postul Antena 1 a programat joi, de la ora 20.30, filmul „Frozen - Regatul de gheaţă”, 2013, în regia lui Chris Buck şi Jennifer Lee, iar de la ora 22.15 - „Mary Poppins Revine”, 2018, în regia lui Rob Marshall.

Vineri, de la ora 20.30 va fi difuzat filmul „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”, 1937, la ora 22.00 - „Omul Spectacol”, 2018, cu actorii Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, iar de la 23.45 va fi difuzat concertul lui Ştefan Bănică Jr. „Acasă de Crăciun” în care a cântat alături de soţia Lavinia şi fiul Radu Ştefan.

Sâmbătă, Antena 1 a pregătit de la ora 17.00 filmul „Miracolul de pe strada 34”, de la 20.00 - „Hobbitul: O călătorie neaşteptată”. Duminică, de la ora 20.00, telespectatorii vor putea vedea SF-ul 3D "Avatar".

Prima TV

"Cronica Cârcotaşilor", "Selly Show" şi "Alege Reţeta Naţională" vor avea ediţii speciale, de sărbătoare.

"Selly Show" este programat sâmbătă, 26 decembrie, de la ora 20.00, cu o ediţie în care pot fi urmăriţi invitaţi speciali-cântăreaţa de muzică populară Vlăduţa Lupău, trapperul Azteca şi stand-up-erul Teo,

Pe 31 decembrie, de la aceeaşi oră, Selly îi aşteaptă pe telespectatori cu invitaţi surpriză.

"Alege Reţeta Naţională", difuzată duminică, 27 decembrie, şi luni, 28 decembrie, de la ora 20.00, va avea o ediţie cu reţete tradiţionale pentru sărbători.

Maestrul Horia Vîrlan va aduna trei câştigători de episod al acestui sezon şi, în premieră la "Alege Reţeta Naţională", va găti, împreună cu ei, aperitive, feluri principale şi deserturi din zonele celor trei participanţi. Aflaţi pe teren neutru (la Muzeul Popular din Goleşti, Argeş) primul va găti moldoveanul Stelian Voina, asistat de Horia Vîrlan şi admirat de pe margine de Anca Banda din Bihor şi Edi Acsente din Sfântu Gheorghe. Apoi vine rândul lui Edi, iar în ultima parte, Anca. De această dată nu va exista un câştigător al episodului, dar în schimb sunt dezvăluite secrete culinare vechi, tradiţii interesante plus... voie bună, muzică, printre invitaţi fiind şicântăreţul de muzică populară Valentin Sanfira. Toţi vor ura un La mulţi ani! adresat privitorilor, la finalul călătoriei de 13 săptămâni prin România delicioasă.

Cele mai interesante momente ale anului 2020 vor veni în ediţii speciale ale "Stării naţiei", emisiunea care seară de seară, de la ora 22.00, a folosit, de-a lungul anului, umorul pentru a-i informa pe telespectatori şi a încercat să combată stereotipurile şi să activeze spiritul civic în fiecare telespectator. Pe 23 decembrie, Dragoş Pătraru i-a invitat pe oamenii pe care îi admiră şi care sunt reprezentativi pentru toate industriile să vorbească despre lectţiile învăţate în această pandemie, împreună ca umanitate, şi separat fiecare dintre ei. Astfel, Gică Popescu, Ivan Patzaichin, Selly, Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu de la "Dăruieşte Viaţa", Byron, Ana Maria Brânză, Paula Selling şi Virgil Stănescu vor veni la "Starea Naţiei" să spună ce a însemnat acest an pentru ei.

DIVA

Postul Diva noi filme în premieră în România în perioada Crăciunului.

Vineri, 25 decembrie, de la ora 19.40 - "Un Crăciun de neuitat" (Christmas On My Mind, 2019). Lucy (Ashley Greene) se trezeşte cu o rochie de mireasă în braţe şi este ferm convinsă că a întârziat la nunta ei cu Zach. În scurt timp realizează că nu îşi aminteşte nimic din ultimii doi ani şi că, în prezent, este logodită cu un alt bărbat.

Sâmbătă, 26 decembrie, de la ora 16.00 - "Rivali de Crăciun" - (Check Inn to Christmas, 2019) Julia Crawley (Rachel Boston) vine acasă pentru a petrece sărbătorile cu familia ei, care deţine o pensiune. Dar nu are timp să se relaxeze pentru că se implică într-un conflict cu o afacere rivală. Dar asta nu este tot, afacerea este deţinută de irezistibilul Ryan Mason (Wes Brown).

Sambătă, 26 decembrie, de la ora 17.50 - "Vino Acasă de Crăciun" (Time for You to Come Home for Christmas). Filmul spune povestea unei văduve, Katherine Moss (Alison Sweeney), ce călătoreşte cu fiul ei în oraşul ei natal din Virginia, de Crăciun. Pe drum îl cunosc pe Jack (Lucas Bryant), care merge în acelaşi oraş pentru a petrece sărbătorile. În scurt timp descoperă că între ei există o legătură şi că magia Crăciunului există!

Duminică, 27 decembrie, de la ora 16.00 - "Călătorie de Crăciun" (The Road Home for Christmas, 2019). Lindsay (Marla Sokoloff) şi Wes (Rob Mayers) sunt doi muzicieni rivali, care trebuie să colaboreze în cadrul unui recital de Crăciun. Lindsay are o voce educată prin muzica clasică, iar Wes este un pianist îndrăgostit de libertatea din jazz. Cei doi acceptă un armistiţiu şi călătoresc împreună către casele lor şi după multe peripeţii ajung să descopere magia Crăciunului.

Duminică, 27 decembrie, de la ora 17.50 - "Un ajutor de Sărbători" (Twinkle All the Way, 2019). Cadence (Sarah Drew) şi Henry (Ryan McPartlin) sunt doi părinţi singuri, ai căror fete merg la aceeaşi şcoală. Ca parte a comitetului de părinţi, cei doi trebuie să organizeze serbarea de Crăciun. Totul pare că merge ca pe roate, iar cei doi se întreabă dacă este posibil să extindă colaborarea şi în plan sentimental.