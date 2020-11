Programul Tezaure Umane Vii a fost digitalizat la un deceniu de la lansarea sa

Programul „Tezaure Umane Vii”, lansat în urmă cu un deceniu, are o pagină dedicată pe site-ul Ministerului Culturii, unde pot fi găsite informaţii despre toate persoanele care au primit acest titlu de-a lungul timpului, potrivit news.ro.

Ministerul Culturii, prin Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, a realizat acest proiect pentru protejarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

„La zece ani de când se derulează acest program, am luat iniţiativa de a digitaliza proiectul, pentru a fi accesibil tuturor celor care folosesc platforme online. Pe site-ul Ministerului Culturii veţi afla informaţii despre aceşti oameni valoroşi care păstrează şi transmit, prin munca lor, tradiţiile şi valorile naţionale. Dacă nu am fi generat şi partea digitală a proiectului, am fi avut, ca şi până acum, doar o lista de nume. Acum, aceste nume capătă un chip şi o poveste de viaţă. Din păcate, dintre cele 62 de persoane care au primit această distincţie, 14 au plecat dintre noi. Veţi regăsi însă şi poveştile lor pe site, un semn de preţuire din partea noastră”, a transmis joi Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii.

Prin digitalizarea acestui proiect, s-au încărcat pe pagina Ministerului Culturii fişele acestor tezaure umane ale patrimoniului nostru imaterial. Sunt descrise meşteşugul, îndeletnicirea, practica sau alte activităţi derulate, de la cine au învăţat, precum şi motivaţia de a lucra şi de a transmite mai departe munca lor.

Programul vizează identificarea şi recunoaşterea la nivel naţional a celor care sunt păstrători şi transmiţători ai valorilor tradiţionale. Talentul şi efortul lor ne asigură continuitatea anumitor elemente autentice de patrimoniu imaterial.