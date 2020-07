Proiectul legii privind carantinarea nu poate trece de Parlament în forma actuală, spune președintele ANPP

Proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea nu poate trece de Parlament în forma actuală, a declarat, miercuri, Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), potrivit Agerpres.

"Toate măsurile luate în ultima perioadă au fost nefundamentate, nu au fost dezbătute, au fost pompieristice, au fost fără respectarea fiinţei umane, au fost medici blocaţi în spitale. (...) Condiţiile de carantină au fost sub orice critică, cu încălcarea demnităţii umane. (...) Noi apreciem decizia CCR, care este una corectă. Guvernul are de-a face cu oameni, trebuie să respecte demnitatea umană, trebuie să ne respecte ca oameni. Nu suntem nişte viermi, cum spunea cândva Elena Ceauşescu când vedea oameni la coadă", a susţinut Barbu, la o dezbatere organizată de PSD la Parlament pe tema proiectului legii privind carantinarea şi izolarea, aflat în discuţie la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.Potrivit acestuia, foarte multe decizii s-au luat în această perioadă "pe persoană fizică".

"Nu am fost consultaţi, nici Parlamentul n-a fost consultat în foarte multe decizii ce trebuiau luate în baza unor legi. (...) După 15 mai, în loc să deschidă spitalele, au preferat să meargă mai departe cu zero pacienţi sau cu câţiva pacienţi şi avem spitale municipale sau judeţene care au restrâns foarte mult activitatea, dar banii i-au primit. De asemenea, ne aşteptăm la o deschidere inclusiv pentru ambulatorii. Ne trezim că analize medicale nu putem să le facem pentru că nu sunt fonduri de la CNAS. Iată câte încălcări ale drepturilor noastre ca pacienţi, iar acest proiect de lege încalcă şi alte prevederi Constituţionale, dar încalcă orice regulă de democraţie", a afirmat Vasile Barbu.



În opinia sa, "aceste prevederi nu pot trece de Parlament". "Şi am încredere în toţi parlamentarii de toate culorile politice, chiar liberali, şi sunt convins că nu vor lăsa asemenea interpretări şi poate vor fi reformulate, astfel încât legea să funcţioneze pentru cetăţeni", a adăugat el.