PSD mai pierde un deputat: controverse înaintea moțiunii de cenzură

Plenul Camerei Deputaților a luat act, luni, de încetarea mandatului de deputat a lui Octavian Goga (PSD), condamnat definitiv. Totusi, vacantarea functiei se va realiza efectiv marti, prin vot, in plen, dupa care hotararea trebuie sa apara in Monitorul Oficial. In plen au aparut discutii contradictorii: opozitia spune ca in locul lui Goga trebuie sa depună jurământul de învestitură următorul candidat la europarlamentare pe lista PMP, pentru că Goga a fost ales pe listele PMP în 2016, dar ca PSD nu face nimic in acest sens si ca vacantarea functiei lui Goga ar ajuta de fapt PSD la motiunea de cenzura.

Deputatul Octavian Goga, care a intrat în Parlament în anul 2016, pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP) Covasna, a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare, în septembrie 2018, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice şi conducere fără permis.