PSD și PNL și-au stabilit candidații la Iași: Chirica și Alexe, trimiși în judecată de DNA, luptă pentru noi mandate împotriva social-democraților

Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat a validat, joi, candidaturile preşedintelui PSD Iaşi Bogdan Cojocaru pentru şefia Consiliului Judeţean Iaşi, respectiv a preşedintelui filialei municipale PSD Bogdan Balanişcu la funcţia de primar a municipiului Iaşi. Tot joi, PNL a decis în forul naţional de conducere ca edilul Mihai Chirica să candideze la un nou mandat de primar al Iaşiului, iar preşedintele Consiliului Judeţean Costel Alexe să intre în cursă pentru un nou mandat în fruntea instituţiei, chiar dacă cei doi sunt trimiși în judecată în dosare DNA.

Candidații PSD

Bogdan Cojocaru ocupă şi postul de prefect al judeţului Iaşi, în timp ce Bogdan Balanişcu este secretar de stat în Ministerul Mediului.

Potrivit unui comunicat al PSD Iaşi, asupra administraţiei PNL planează numeroase suspiciuni de corupţie, iar Partidul Social Democrat Iaşi propune ”o echipă politică tânără, dinamică, curajoasă şi ambiţioasă, hotărâtă să pună în practică o nouă viziune asupra administraţiei”.

„Iaşul are nevoie de schimbări profunde la nivelul administraţiei. Punem Iaşul pe primul loc nu este un simplu slogan de campanie, ci reprezintă o întreagă echipă pregătită să facă administraţie într-un mod eficient şi corect cu banul public. Alături de toţi colegii mei vreau să demonstrăm că putem să oferim mai mult comunităţii. Este vital să intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare şi într-un alt ritm de lucru. Vedem toţi cum alte oraşe şi judeţe sunt înaintea noastră din toate punctele de vedere. Din păcate, în ultimii aproape patru ani liberalii nu au făcut nimic pentru Iaşi. Nu au nici măcar o finanţare pentru un proiect important”, a declarat preşedintele PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

La rândul său, Bogdan Balanişcu, candidat PSD la primăria Iaşi, afirmă că intră în bătălie cu încredere, el criticând faptul că în Iaşi ”machetele au luat locul proiectelor reale, iar neputinţa şi nepăsarea administraţiei liberale sunt acoperite cu gazon”.

Candidații PNL

Potrivit unui comunicat de presă al PNL Iași, în şedinţa de joi a BPN al PNL a fost validată şi candidatura preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, şi a primarului Mihai Chirica.

„Proiectele Iaşiului au nevoie de continuitate iar decizia de astăzi a BPN este un vot de încredere că parteneriatul puternic dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi trebuie să continue şi în 2024, pentru un Iaşi puternic în Europa. Obiectivul PNL Iaşi pentru alegerile locale din 2024 rămâne ferm: câştigarea Consiliului Judeţean Iaşi, primăriilor municipiilor Iaşi şi Paşcani, oraşelor Podu Iloaiei, Târgu Frumos şi Hârlău, respectiv a unui număr de 60 de UAT-uri din judeţul Iaşi”, se menţionează în comunicatul de presă.

De asemenea, preşedintele PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a subliniat că Iaşiul trebuie să continue drumul european prin administraţie liberală şi o reprezentare puternică a interesului ieşenilor pe plan local, naţional şi european şi că această candidatură este o recunoaştere pentru filiala PNL Iaşi şi singura pe loc eligibil PNL din Moldova.

„În urmă cu patru ani am început un nou capitol pentru un Iaşi puternic şi prosper şi un moment în care ieşenii au considerat că judeţul nostru prea mult a rămas captiv stagnării. Printr-o nouă viziune liberală, cu o administraţie performantă şi cu un parteneriat puternic între Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi am reuşit să dăm viaţă marilor aspiraţii ale ieşenilor. Astăzi, familia liberală ieşeană are cea mai puternică echipă şi cei mai pregătiţi candidaţi, fiind pregătită să câştige toate alegerile din 2024 la Iaşi”, a declarat, prin intermediul comunicatului de presă, Alexandru Muraru.

În acelaşi comunicat, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, subliniază că judeţul Iaşi îşi va consolida poziţia de lider regional de dezvoltare economică şi infrastructură mare.

„Candidez pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi pentru a continua să facem Iaşiul puternic şi dezvoltat. Candidez pentru a continua să construim în Iaşi. Atâta amar de vreme ne-am uitat în alte părţi, gândindu-ne că acolo se poate şi la noi nu. Acum e timpului Iaşiului. Am demonstrat că se poate şi la noi, nu doar în vestul ţării. Toate aceste realizări nu au fost posibile doar prin voinţa şi eforturile noastre, ci şi datorită angajamentului ieşenilor pentru dezvoltare şi a sprijinului necondiţionat pe care ni l-au acordat. Am simţit, în multe momente grele din ultimii ani, că ieşenii mi-au fost alături, iar asta a fost o motivaţie permanentă de a continua. Proiectele noastre vorbesc cel mai bine despre această administraţie şi sunt dovada a ceea ce am făcut şi ce putem face în continuare. Îmi doresc ca şi în următorii ani să fim mândri de comunitatea noastră, să fim mândri de judeţul în care trăim”, a spus Costel Alexe.

Primarul Mihai Chirica a reiterat că Iaşiul are nevoie să continue cu aceeaşi formulă de guvernare liberală pentru susţinerea puternică a marilor proiecte locale şi regionale.

„De când am onoarea să conduc destinele acestui oraş, Iaşiul s-a schimbat continuu în bine! O demonstrează toţi indicatorii economici şi sociali, dar şi numeroasele cuvinte frumoase despre oraşul nostru venite atât din partea ieşenilor, cât şi a celor care au vizitat Capitala Moldovei. Această dezvoltare spectaculoasă nu ar fi fost posibilă fără apartenenţa României la Uniunea Europeană, Iaşiul beneficiind de consistente fonduri europene. Avem, totodată, un parteneriat excelent cu Guvernul şi Consiliul Judeţean, împreună cu care vom realiza unele dintre cele mai importante proiecte ale oraşului şi regiunii din ultimul secol: Spitalul Regional de Urgenţă, Sala Polivalentă, Autostrăzile A7 şi A8. Cea mai mare dorinţă a mea este ca Iaşiul să îşi consolideze statutul de metropolă europeană, prin munca noastră, a tuturor celor care iubim acest minunat oraş”, a afirmat Chirica.