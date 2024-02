Purtătorul de cuvânt al Guvernului, prima reacție pe tema nominalizării lui Iohannis pentru funcția de secretar general NATO

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Mihai Constantin a spus că, în prezent nu are date să comunice pe subiect, întrebat dacă România a anunţat aliaţii NATO că îl propune în mod oficial pe preşedintele Klaus Iohannis în funcţia de secretar-general al alianţei.

„Cred că împreună cu dumneavoastră am văzut o dezvoltare a unui subiect, chiar în această după-amiază, despre ce se va întâmpla cu viitorul secretar general al NATO, cine va ocupa această poziţie. Am fost întrebat şi de alţi colegi ai dumneavoastră, inclusiv care scriu pentru presa internaţională. Este un subiect de interes nu numai în România, evident, dar în clipa de faţă în numele Guvernului nu am date pentru a comunica pe acest subiect”, a afirmat Mihai Constantin, întrebat dacă România a notificat alte ţării NATO că intenţionează să îl nominalizeze pe preşedintele Iohannis ca şi candidat pentru funcţia de secretar general al NATO, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.

Chestionat cine face această nominalizare din partea României, el a răspuns: „Acum nu cred că fiecare membru NATO trebuie să facă o nominalizare pentru Secretariatul General”.

„La nivel de NATO, din câte ştiu eu, deciziile se iau în unanimitate. Sunt discuţii politice care nu se pripesc, mai ales că vorbim despre cea mai înaltă funcţie din această organizaţie esenţială, în special în contextul pe care îl trăim de astăzi şi o să vedem. Dacă vom avea informaţii publice despre asta, cu siguranţă le voi putea comunica”, a completat Constantin.

Potrivit unor surse guvernamentale și din presa internațională, România a anunţat în mod oficial aliaţii NATO că îl propune pe preşedintele Klaus Iohannis în funcţia de secretar-general al alianţei.