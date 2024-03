Putin apelează la ajutorul lui Lukașenko, după raidurile ucrainene: Rusia a crescut importurile de benzină din Belarus

Rusia a crescut importurile de benzină din Belarus, în martie, pentru a combate riscul penuriei pe piaţa sa internă din cauza reparaţiilor neprogramate la rafinăriile ruseşti după atacurile cu drone, au declarat miercuri patru surse industriale şi comerciale, citate de Reuters, conform News.ro.

De obicei, Rusia este un exportator net de combustibil şi un furnizor pe pieţele internaţionale, dar perturbarea activătăţilor sale de rafinare a forţat companiile petroliere să importe.

Rusia a interzis deja exporturile de benzină de la 1 martie pentru a încerca să asigure suficient combustibil pentru piaţa sa internă, după atacurile repetate cu drone ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti, care au avut loc de la începutul anului.

Rusia importă în mod normal foarte puţin combustibil din Belarus, deşi a apelat la această ţară în perioada august-octombrie a anului trecut, când s-a confruntat cu o penurie de combustibil care a dus la o creştere rapidă a preţurilor benzinei şi a determinat o nouă interzicere a exportului de produse petroliere.

Anul acesta, Rusia a crescut din nou importurile de benzină din Belarus, iar în prima jumătate a lunii martie acestea au ajuns la aproape 3.000 de tone, au declarat surse Reuters familiare cu statisticile. În februarie, Rusia a importat 590 de tone de benzină, în timp ce în ianuarie nu au existat transporturi din Belarus.

Care este capacitatea de producție a Belarusului

Rafinăriile din Belarus folosesc în mare parte petrol rusesc ca materie primă, în timp ce companiile petroliere ruse, care au filiale din Belarus, cumpără, de asemenea, benzină de la rafinării pentru a-şi aproviziona staţiile de combustibil din Belarus.

Companiile petroliere ruse pot creşte livrările de petrol către rafinăriile din Belarus în schimbul unor produse petroliere suplimentare pentru aprovizionarea Rusiei, au spus surse din industrie. Belarus îşi exportă, în general, produsele petroliere prin porturile baltice ruseşti pe pieţele internaţionale, în baza acordurilor de tranzit pe termen lung între state.

Belarus are două rafinării de petrol - rafinăria de petrol Naftan din Novopolotsk şi rafinăria de petrol Mozyr.

Fiecare are o capacitate de 12 milioane de tone pe an (aproximativ 240.000 de barili pe zi), dar de obicei funcţionează la o capacitate mai mică, fiecare rafinând aproximativ 9 milioane de tone pe an (aproximativ 180.000 de barili pe zi).

Nu este clar cât de mult poate creşte Belarus producţia şi surse din industrie au spus că există blocaje tehnice.