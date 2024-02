Putin îl decorează pe șeful adjunct al penitenciarelor din Rusia, după moartea lui Navalnîi (presa rusă)

Boiarinev a primit un nou rang la trei zile după moartea subită a politicianului Alexei Navalnîi în colonia penală nr. 3 din districtul autonom Yamal-Nenets.

Boyarinev, care a primit un titlu special de la Putin, se află în funcția sa la Serviciul Federal al Penitenciarelor din iulie 2022. El supraveghează Direcția Operațională Principală (GOU), precum și Direcția Principală pentru Asigurarea Activităților Unităților Operaționale (GUODOP).

Russia: Putin promoted the Deputy Director of the Federal Penal Correction Service Valery Boyarinev to the rank of Colonel-General, 3 days after Navalny was assassinated in prison. pic.twitter.com/LdbAUHRBDi