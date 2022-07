'Viktor Orban se ușurează pe România' - Radu Cristescu s-a hotărât să vorbească despre vizita premierului ungar la Băile Tușnad

Deputatul PSD Radu Cristescu s-a revoltat, într-o postare făcută pe Facebook, la adresa premierului ungar Viktor Orban care a venit în România la manifestările comunității maghiare de la Băile Tușnad.

"Viktor Orban se ușurează pe România

Am tăcut când “naționala României” de hochei, în frunte cu Tanczos Barna, a cântat cu sete imnul secuiesc la Budapesta! Am tăcut când președinta Ungariei, Katalin Novak, exact ca un câine din rasa “puli” maghiar, în călduri, și-a marcat teritoriul la Alba Iulia. Am tăcut când un ONG unguresc a decorat teroriștii maghiari care voiau să pună o bombă în România. Am tăcut, ca să nu răspund la provocări cu reacții care ar putea escalada conflictul … dar cam AJUNGE!

Felicitări!!!

Acum nu pot sa tac și trebuie să vă felicit, lideri maghiari, și să te felicit mai ales pe tine, Viktor Orban! Te-ai pișat pe noi în propria noastră tara ! La Tușnad ! Și ai făcut-o cu jetul unui grof arogant și plin de sine ! Pentru asta nu-i nevoie de curaj, trebuie doar un stat român eșuat, cu un președinte mut, fără reacție. Plus restul de slugi slinoase din subordinea tălâmbului sas.

Si ne-ai făcut și drogați, Orbane! Când un grup de ROMĂNI au afișat un banner pe care scria "Ceva este etern: Transilvania, pământ Românesc", ai spus sa fie scoși precum a scos politia din Budapesta drogații de pe pod, la ultimele manifestații împotriva ta și a guvernului tău!

Nu întru acuma în amănunte despre politicile tale revizioniste și visul tău de a vedea Ungaria Mare ! In mintea ta, din harta Ungariei Mari lipsește Transilvania, Partium, nu-i asa ?

Bravo!!!

Ți-ai dat și tu seama că România e sat fără caini ! Sau, mai bine spus, tara fără conducători! Asa este , aici iti dau dreptate ! Presedinte iubitor de România nu avem, iar primul ministru, saracul, cam trage cu ochiul sa vadă ce zice președintele care, culmea, cică e al României! Probabil premierul de la Palatul Victoria n-a primit foaia cu ce trebuie să spuna… dar și dacă o primea, nu cred că se descurca să o citeasca. De servicii ce sa zic… Sunt după chipul și asemănarea lui Iohannis ! Adica un decor cel mai adesea inutil...

Deșteaptă-te, române, că nu ești neam de câne!", spune deputatul PSD Radu Cristescu.