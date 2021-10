Radu Tudor, 4 concluzii, după negocierile lui Nicole Ciucă: PNL trebuie să-l scuture serios pe Florin Cîțu

Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor, susține că premierul desemnat Nicolae Ciucă ar avea șanse să construiască un guvern, dar principalul opozant este tocmai liderul PNL, Florin Cîțu. Jurnalistul arată că PNL ”trebuie să-l scuture serios pe Florin Cîțu”, altfel liberalii riscă să aibă soarta PNȚCD.

”Marcel Ciolacu si PSD, mai rationali si doritori de guvernare stabila decat PNL si Florin Citu

In urma discutiilor purtate pana acum de premierul desemnat cu partidele politice, se desprind cateva concluzii :

1. Nicolae Ciuca este acea persoana care poate obtine un vot majoritar pentru guvernul pe care-l contureaza. Atat PSD cat si USR sunt gata sa voteze un cabinet fara Florin Citu premier

2. Marcel Ciolacu, prin mesajele date, se dovedeste a fi un politician mult mai responsabil decat Florin Citu, in raport cu nevoia unui guvern stabil. Declaratiile liderului socialist au dat de inteles ca e loc pentru negocieri, discutii, armonizari. Totul e ca actualul presedinte al PNL sa renunte la egocentrismul desantat pe care-l manifesta. PSD este dispus sa voteze instalarea guvernului Ciuca, iar principala piedica este chiar liderul PNL

3. Se confirma faptul ca Florin Citu este azi principala piedica in obtinerea acordului politic pentru un guvern de care Romania are nevoie ca de aer. Cu un discurs plin de banalitati si clisee repetate de 8 ori in 4 minute, cu afirmatii de genul “PSD si USR sunt responsabile pentru un nou guvern”, referindu-se non stop la persoana lui si mai putin la situatia din tara, Citu n-are atributele necesare unui negociator, in interesul PNL si al tarii, intr-un moment atat de grav. El pare intr-o permanenta ipostaza de selfie

4. Daca PNL si-a desemnat un nou premier si vrea sa-i treaca guvernul, liberalii trebuie sa dea dovada acum de maturitate si ratiune, sa-l scuture serios pe Citu si sa negocieze inteligent instalarea unui nou cabinet. Altfel, ne vom scufunda cu totii, iar PNL va avea abia acum soarta PNTCD