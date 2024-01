Rafila răspunde la acuzațiile lui Cîţu, în dosarul vaccinurilor: La dânsul, lipsa de responsabilitate e mai mult o chestie clinică decât politică

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a intervenit telefonic, joi, la România Tv, pentru a lămuri aspectele principale legate de ordinul prin care unele antibiotice vor putea fi eliberate fără reţetă.

Alexandru Rafila a explicat că acest ordin emis de Ministerul Sănătăţii nu face altceva decât să reglementeze o situaţie de fapt existentă, anume eliberarea antibioticelor fără reţetă în cazurile socotite de urgenţă, mai ales dacă acestea survin în weekend, când eliberarea unei reţete de către un medic de familie este practic imposibilă.

Ce a spus Ministrul Sănătății

„Antibioticele se elibereaza exact ca si pana acum. Singura diferenta este ca vrem sa stim cate antibiotice se consuma in Romania, iar pentru asta ne trebuie o baza de date.

Am reglementat faptul ca reteta simpla trebuie completata de medic cu toate datele pacientului, iar cand merge la farmacie si aceasta reteta se introduce in sistem. Apoi este vorba despre eliberarea in situatii de urgenta, foarte multa lume face asta.

Doar ca de data asta si acest consum se introduce in baza de date, iar cine face acest lucru trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere ca nu mai merge la alta farmacie.

Intr-o situatie extrema, de vineri pana luni, adica 48 de ore, iar cineva a trecut gresit in ordin 72 de ore. Este o diferenta, pentru ca cineva care face trei zile tratament cu antibiotic poate sa constate ca se atenueaza simptomele si asa ca nu se mai prezinta la medic.

Am discutat incepand din august cu Colegiul Farmacistilor, acest ordin a fost si in dezbatere publica, iar toate discutiile au aparut dupa aparitia ordinului in Monitorul Oficial. Cineva este deranjat de activitatea Ministerului Sanatatii.

Trebuie sa precizam doua lucruri: eu sunt profesor de bacteriologie, doamna Pistol de microbiologie, asa ca putem discuta. Eu zic ca facem ce trebuie pentru sanatatea publica, iar rezistenta la antibiotice este o tema foarte serioasa si noi facem ce trebuie pentru a incerca sa reducem acest consum, pentru ca o declaratie pe propria raspundere te responsabilizeaza intr-un fel.

Nu cred ca un om sanatos la cap poate sa stimuleze consumul excesiv de antibiotice. Oricine are un dram de bun simt si ratiune trebuie sa explice oamenilor ca pentru o viroza nu trebuie sa ia antibiotice. Iar faptul ca reglementam acest consum de urgenta cred ca este un lucru bun, mai ales ca am limitat mult numarul acestor antibiotice, sunt doar vreo 10 pe lista.

Omul este responsabilizat cand semneaza o declaratie. Este rau pentru un cetatean sa semneze aceasta declaratie? E o problema serioasa de sanatate publica, pe care trebuie sa o aducem sub control.”, a declarat Alexandru Rafila, în exclusivitate, la România TV.

Ministrul Sănătăţii a oferit detalii şi despre acţiunea în justiţie a companiei Pfizer

Ministrul Sănătăţii a oferit detalii şi despre acţiunea în justiţie a companiei Pfizer, îndreptată împotriva statului român, prin care cere achitarea a 28 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, pe care ţara noastră a refuzat să le mai comande, având în vedere consumul actual practic inexistent.

„Mai mult de jumatate. Nu vreau sa intru in calcule de genul asta. Probabil daca adunam tot ce s-a cumparat, plus ce mai trebuia sa platim, se depaseste un miliard de euro. Polonia si Ungaria mai sunt in aceeasi situatie. Polonia are o suma mai mare de dat. Implicat este statul roman, noi abia am primit notificarea prin posta pe 8 ianuarie. Polonia a fost notificata din niembrie, au avut deja primul termen, acu merg la al doilea.

Noi am primit in luna decembrie ce comandase si platise domnul Citu, am incheiat cu Moderna. La Pfizer au fost cumparate transe de vaccin, dar 39 de milioane de doze, am vandut vreo 7 milioane catre Germania si Ungaria, iar ulterior am luat si noi 3 milioane, dar restul nu mai putem sa le luam, ca nu mai exista consum. Si atunci nu am mai facut comanda pentru restul de 28 de milioane, am incercat sa discutam, am avut zeci de intalniri cu reprezentantii companiei si ai Comisiei Europene, trebuia sa semnam un amendament, dar nu puteam semna.

Deocamdata nu au cerut penalitati, ci valoarea contractului, 550 de milioane de euro. Nu cunosc detaliile de contract, eu personal nu l-am vazut.

Am incercat sa negociem, dar discutiile nu au fost niciodata doar cu Pfizer, ci in trei, si cu Comisia Europeana. Pana in luna decembrie am negociat, iar in ianuarie ne-au dat in judecata. Eu cred ca la un moment dat vom gasi o cale de negociere, dar suma este una foarte mare, aproape de trei ori mai mare decat cifra de afaceri a lor anuala in Romania.”, a explicat Rafila.

În încheiere, ministrul Sănătăţii i-a dat replica fostului premier Florin Cîţu, care a declarat că toate țările au avut mai multe doze, adăugând că în 2022, Marcel Ciolacu și Alexandru Rafila au cumpărat 40 de milioane de doze.

„Omul nu are niciun fel de responsabilitate, asa cum a demonstrat si cand a fost premier. Lipsa de responsabilitate si de asumare la dansul este mai mult o chestie medicala decat politica.”, a spus Alexandru Rafila.