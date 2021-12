Răfuieli în PSD: Deputatul Radu Cristescu spune că ar fi o bătaie de joc să ajungă Mircea Govor prefect

Deputatul PSD Radu Cristescu spune că este „o mizerie” instalarea ca șef interimar PSD Satu Mare a lui, Mircea Govor, potrivit presei locale, și că ar fi o bătaie de joc ca partidul să-l susțină pe Govor pentru o funcție de prefect.

Radu Cristescu l-a evitat pe Mircea Govor la festivitățile de 1 Decembrie. „Pur si simplu am stat lângă Adrian Cozma pentru că este deputatul român de Satu mare. Chiar mi se pare un bun român și patriot. Pe de altă parte am stat cu inima alături de membrii PSD Satu Mare, dar nu am vrut să stau lângă acest individ, Mircea Govor, președintele interimar, ales doar pe baza unei relații vechi de prietenii și afaceri, nu am vrut să girez această mizerie care s-a întâmplat la Satu Mare. Am stat de vorbă cu foarte multi membri de partid, primari, care ne-au zis „Radu și nouă ne este rușine, dar ce să facem în situația asta?” Chiar nu apreciez acest fals patriotism a lui Govor, tradus strict pe interese personale de afaceri și de câte contacte mai putem lua cu UDMR-ul”, afirmă Radu Cristescu.

Deputatul social-democrat ales pe listele din Satu Mare nu crede însă că Govor va putea obține această funcție, afirmând că la acest nivel nu funcționează lucrurile pe prietenii.

„PSD nu cred că va face aceeași greșeală să trimită niște oameni acolo pe alte criterii în afară de competență, nu pe cumetrii și prietenii. Am văzut că se vehiculează a fi prefect Mircea Govor, dar sincer, nu cred că cineva poate să își bată joc în asemenea hal de județul Satu Mare, în condițiile în care toată lumea din județ știe cine este. Nu cred că nici conducerea partidului social democrat nu îți va bate joc de Satu Mare încât să îl pună pe Govor prefect. Nu cred că vor mai funcționa relațiile lui de prietenie.”, a mai afirmat Cristescu.