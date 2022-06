Raport ONU îngrijorător: Al-Qaeda se bucură în continuare de protecția talibanilor și ar putea lovi din nou

Talibanii afgani oferă încă refugiu organizației teroriste Al-Qaeda, notează The Guardian care citează un raport ONU.

Al-Qaeda se bucură de un refugiu în Afganistan sub talibani, avertizează ONU - „Al-Qaeda are un refugiu în Afganistan sub talibani și „libertate sporită de acțiune”, cu potențialul de a lansa noi atacuri la distanță în următorii ani, se arată într-un raport al ONU bazat pe informații furnizate de statele membre.

Evaluarea, realizată de comitetul ONU însărcinat cu aplicarea sancțiunilor împotriva talibanilor și a altora care ar putea amenința securitatea Afganistanului, va ridica îngrijorarea că țara ar putea deveni din nou o bază pentru atacuri teroriste internaționale după retragerea trupelor SUA și NATO anul trecut. . . Criticii președintelui american Joe Biden vor indica descrierea din raport a unei „relații strânse” dintre al-Qaeda și talibani ca dovadă că decizia sa de a retrage toate forțele americane a fost o eroare. Cu toate acestea, un aflux de temut de extremiști străini în Afganistan nu s-a materializat, fiind detectat doar un număr mic de sosiri. "