Rareş Bogdan disecă ancheta în cazul lui Iulian Dumitrescu și preia discursul lui Iohannis: Nu cred că afectează PNL

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan consideră că partidul nu este afectat de ancheta deschisă de DNA care îl vizează pe Iulian Dumitrescu, care până joi seară a fost unul cei mai importanţi lideri ai PNL. ”Îl afectează în primul rând pe domnul Dumitrescu şi, de asemenea, a creat o situaţie uşor inconfortabilă pe parcursul zilei de ieri”, afirmă Rareş Bogdan.

Ce a spus europarlamentarul

”Nu considerăm că este un caz al Partidului Naţional Liberal. PNL are 282.000 de cotizanţi, de membri, are 17 preşedinţi de Consilii Judeţene, domnul Dumitrescu este unul dintre cei 17 preşedinţi de Consilii Judeţene şi a fost, până aseară, membru al conducerii executive a PNL, al celor 6 şi, de asemenea, membru al Consiliului de coordonare al coaliţiei de guvernământ, al celor 11. Domnia sa a ales să demisioneze din toate poziţiile deţinute în PNL. (...) Nu consider că-l afectează (pe Partidul Naţional Liberal, ancheta DNA cu privire la Iulian Dumitrescu - n.r.), cred că mult mai mult îl afectează lipsa de motivare şi încă neconştientizarea faptului că, dacă vom ieşi să vorbim cu cetăţenii, să le explicăm ce am făcut pentru ei sau ce au făcut administraţiile liberale pentru ei, lucrul acesta va fi cu adevărat câştigător. Nu cred că afectează Partidul Naţional Liberal, nu afectează nici măcar pe cei 60 de primari din judeţul Prahova, îl afectează în primul rând pe domnul Dumitrescu şi, de asemenea, a creat o situaţie uşor inconfortabilă pe parcursul zilei de ieri”, a afirmat Rareş Bogdan, vineri seară, la Digi 24.

El a ţinut să precizeze că există, în România, zone conduse de ”administraţii socialiste care sunt într-un top al sărăciei”, susţinând că, pe de altă parte, există ”o diferenţă colosală” între acestea şi toate zonele conduse de administraţii liberale.

Rareş Bogdan a spus că este ”cât se poate de european şi de civic” ca ancheta care vizează acuzaţiile la adresa lui Dumitrescu să se desfăşare

Întrebat dacă, în opinia sa, ancheta deschisă de DNA pe numele lui Dumitrescu, acuzat de luare de mită, şi despre care au apărut informaţii că ducea o viaţă de lux, cu mult peste posibilităţile sale de bugetar, ridică probleme electorale partidului din conducerea căruia acesta a făcut parte, Bogdan a răspuns: ”Nu, nu, pentru că, în primul rând nu este o chestiune a PNL; este o chestiune a unui membru, chiar dacă un membru de bază al PNL şi avem foarte multe atuuri legate de guvernările locale, de administraţiile locale, de ceea ce am realizat în patru ani de guvernare pentru români”.

Europarlamentarul a menţionat că nu crede că în complexul Stejarii, ridicat de Ion Ţiriac - acolo unde Iulian Dumitrescu stă, cu chirie, într-un apartament despre care au apărut informaţii în spaţiul public că ar avea 800 de metri pătraţi – sunt apartamente atât de mari.

”Am înţeles că colegul meu de partid a închiriat apartamentul de la domnul Cristian Chivu (fostul jucător al naţionalei de fotbal a României – n.r.). Câţi metri pătraţi, nu am fost să văd, dar nu cred că exisă apartamente de 800 de metri pătraţi în complexul Stejarii, cu excepţia apartamentului domnului Ţiriac”, a mai spus Rareş Bogdan.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, prim-vicepreşedintele PNL Iulian Dumitrescu, plasat sub control judiciar de DNA într-un dosar în care este suspectat de luare de mită şi fals în declaraţii, a anunţat, joi seară, pe Facebook, că demisionează din toate funcţiile deţinute în partid, „deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă”.